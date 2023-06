Lena Meyer-Landrut lässt die Bombe platzen: Freitag herrscht Klarheit

Unglaublich, aber wahr: Der ESC-Sieg von Lena Meyer-Landrut ist stolze 13 Jahre her. Am 29. Mai 2010 schrieb Lena Meyer-Landrut mit ihrem Song „Satellite“ deutsche Musikgeschichte. Seither geht ihre Karriere steil bergauf.

Neben der Musik, hat die 31-Jährige mittlerweile zahlreiche TV-Auftritte, eine eigene Modekollektion und ist als Synchronsprecherin erfolgreich. Doch musikalisch ist es eher ruhig geworden um Lena Meyer-Landrut. Doch nun folgt eine freudige Nachricht für die Fans.

Lena Meyer-Landrut mit neuer Single

Ein Jahr lang warten die Fans der Sängerin schon auf eine neue Single. Der letzte Song, „Life was a Beach“, kam schließlich am 30. Oktober 2022 raus. Höchste Zeit also für frischen Wind. Auf Instagram kündigt die Hannoveranerin nun offiziell an, wann es so weit ist.

In dem Instagrambeitrag sieht man Lena Meyer-Landrut in einem weißen Zweiteiler. Sie liegt auf dem Boden und hält einen alten Videorecorder in der Hand. Diesen hält sie in ihrer linken Hand und richtet ihn auf sich selbst. In der Beschreibung des Bildes wird es dann interessant: Denn die 31-Jährige gibt bekannt, dass ihre neue Single am 16. Juni erscheinen wird. Ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans voller Vorfreude

Die freudigen Kommentare überschlagen sich förmlich. Schließlich haben die Fans lange genug auf neue Musik gewartet:

„Ich freue mich so krass, das wird so schön.“

„Ich kann es buchstäblich kaum erwarten! Wir haben dich vermisst, Leni!“

„Kann man die Zeit nicht vordrehen? Ich freue mich so auf den Song. Bin jetzt schon verliebt in ihn.“

„Ich kann es kaum erwarten.“

„Beste Nachrichten aller Zeiten!“

„Ich bin so aufgeregt! Ich kann es nicht mehr abwarten! Können diese drei Tage bitte ganz schnell umgehen?“

Mehr News:

Neulich teilten Lena Meyer-Landrut und Mark Forster zum Jahreswechsel emotionale Zeilen. Ihre Fans machen sich ernste Sorgen.