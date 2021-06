Lena Meyer-Landrut: Geheimnis gelüftet – nun kann es wirklich jeder sehen

News von Lena Meyer-Landrut! Der Moment, auf den die Fans so lange gewartet haben, ist endlich gekommen.

Lange war es still um die Sängerin. Doch dann gab es den großen Knall. Von jetzt auf gleich löschte Lena Meyer-Landrut alle Bilder und Videos von ihrer Instagram-Seite. Wollte sich die Sängerin etwa von der großen Bühne verabschieden?

Lena Meyer-Landrut packt aus: Dieses Geheimnis dürfen Fans nun wissen

Was war bloß los? Jetzt gibt es die Antwort. Mittlerweile weiß man: Die Aktion von Lena Meyer-Landrut war ein klassischer PR-Coup. Nur wenig später erschien ein kurzes Video. Dann noch eines. Und noch eines.

Lena Meyer-Landrut. Foto: IMAGO / Raimund Müller

In allen drei Videos waren kurze Videoschnipsel und eine mysteriöse Ankündigung zu sehen. „ONE THIRD OF THE WAY“ war zu lesen. Dazu das Datum 21.05.2021.

--------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

2022 will sie auf große Deutschland-Tour gehen

----------------------------------------

Nun ist klar, worum es sich handelt. Lena veröffentlicht drei EP's. Die Erste sei ab sofort zu bekommen, so Lena auf Instagram. dazu schreibt die Sängerin: „ONE THIRD OF THE WAY | OPTIMISTIC | Curated EP #1 | OUT NOW Eine von drei Curated EP's und bald starten wir durch.“

Lena Meyer-Landrut: Neues Video bei Youtube

Bei Youtube veröffentlicht Lena Meyer-Landrut dazu noch ein Video mit einer Liebeserklärung an den Optimismus: „Optimistisch sein bedeutet für mich, sich in einem bestimmten State of Mind zu befinden, in dem man offen ist für konstruktives handeln. In dem man an die Dinge positiv herangeht. Im Hier und Jetzt ist und lösungsorientiert. Man sieht das Glas halbvoll. Ist glaube ich so eine innere Überzeugtheit, dass die Dinge einfach machbar sind. Das ist für mich irgendwie optimistisch sein. Nicht so viel ängstlich an die Zukunft denken.“

---------------------------------------

----------------------------------------

Lena weiter: „Ich finde einen gesunden Optimismus total erfrischend und für mich bedeutet Optimismus auch eine Art Leichtigkeit. Um den Spaß an einer Sache oder einem Prozess zu spüren. Nicht verkrampft zu sein. Für mich braucht Optimismus immer eine kleine anfängliche Portion Pessimismus. Aber irgendwie auch einfach um alle Gefühle zu fühlen, um mich dann vollständig auf das Positive zu fokussieren. Für mich gehört beides zum Optimismus dazu. Wie Yin und Yang.“

Lena Meyer-Landrut ist zurück! Foto: imago images/Jan Huebner

Die Fans jedenfalls sind außer sich vor Freude. „Freu mich so doll auf alles was kommen wird“, schreibt beispielsweise ein Anhänger. Und eine Followerin fügt an: „Richtig geil!“

-----------------------------------------

Termine von Lena Meyer-Landrut im Sommer 2022:

Hannover, 27. Mai 2022

Mannheim, 31. Mai 2022

Leipzig, 02. Juni 2022

Hamburg, 03. Juni 2022

Düsseldorf, 04. Juni 2022

Stuttgart, 06. Juni 2022

München, 07. Juni 2022

Frankfurt, 08. Juni 2022

Berlin, 10. Juni 2022

Baiersbronn Open Air, 25. Juni 2022

Beverungen, 26. August 2022

-----------------------------------------

