Lena Meyer-Landrut enthüllt irres Detail – DAMIT hätte wohl niemand gerechnet

Wenn sie neue Musik macht, ist der nächste Ohrwurm garantiert: Lena Meyer-Landrut begeistert Millionen Fans mit ihren Liedern. Seit ihrem Sieg beim ESC 2010 geht es für die Sängerin nur noch bergauf. Mehrere Alben, ausverkaufte Touren und Auszeichnungen waren die Folge dieses musikalischen Meilensteins.

Und Lena Meyer-Landrut ist noch lange nicht fertig. Aktuell feiert sie mit ihrem neuesten Hit „What I Want“ große Erfolge. Auf Social Media hält sie ihre Fans dabei immer auf dem aktuellen Stand. Knapp 5,6 Millionen Follower freuen sich über die täglichen Updates. Jetzt überrascht sie ihre Anhänger sogar mit einer Fragerunde, bei der sie ein irres Geheimnis lüftet.

Lena Meyer-Landrut gibt private Einblicke

So etwas sehen ihre Fans wohl eher selten: Lena Meyer-Landrut ruft auf Instagram zu einer Fragerunde auf. Dort kann jeder ihr ganz persönliche Fragen stellen und auf eine Antwort hoffen. Tatsächlich nimmt sich die Sängerin viel Zeit für die Anliegen ihrer Fans und reagiert auf zahlreiche Anfragen.

So erfahren ihre Follower beispielsweise, welcher ihr Lieblings-Dinosaurier ist, wie viele Ohrlöcher sie hat und welche Superkraft sie gerne hätte. Doch mit der Antwort auf die Frage, welches Hobby sie gerne hätte, dürfte sie ihre Fans ordentlich überrascht haben.

DAS kann die Sängerin nicht

Dass sie musikalisch sehr begabt ist, liegt auf der Hand. Nicht umsonst feiert sie mit ihrem ganz eigenen Stil so große Erfolge. Doch wie die 32-Jährige nun verrät, fehlt es ihr dann doch ein wenig an Talent. Zumindest, wenn es darum geht, ein Instrument zu spielen. Denn das kann die Musikerin nämlich nicht.

Als ein Fan wissen will, welches Hobby sie gerne hätte, verrät die gebürtige Hannoveranerin, dass sie gerne mehr könnte als nur singen. „Ich würde so gerne ein Instrument spielen können. Aber ich bin so ungeduldig und undiszipliniert, wenn etwas nicht direkt so klappt, wie ich mir das vorstelle“, schreibt die „Satellite“-Interpretin. Na, wer hätte das gedacht!