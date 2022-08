Lena Meyer-Landrut halbnackt im Netz – „Ultra hot“

Heiß, heißer, Lena Meyer-Landrut. Zeigte sich die Sängerin in ihrer jüngeren Vergangenheit eher in eleganten Kleidern und verspielten Outfits, scheint die Hitze der vergangenen Tage Lena inspiriert zu haben.

Auf ihrem aktuellen Foto auf Instagram hat Lena Meyer-Landrut nämlich mal ordentlich an Stoff gespart und sich lediglich in einem knappen Body in Leopardenoptik ablichten lassen.

Lena Meyer-Landrut im sexy Leoparden-Body

Verführerisch schaut die 31-Jährige dabei in die Kamera und macht ihre Freunde und Fans verrückt. „Uff“, schreibt TV-Sternchen Evelyn Burdecki beispielsweise lediglich und schickt gleich noch ein paar lodernde Flammen-Emojis hinterher. Ein weiblicher Fan scheint ähnlicher Meinung zu sein. „Ok ciao. Das Teil ist ultra hot“, schreibt die Dame bei Instagram.

Lena Meyer-Landrut zeigt sich super-sexy im Leoparden-Dress. Foto: IMAGO / Andre Lenthe

Das ist Popstar Lena Meyer-Landrut:

Als 18-Jährige wurde Lena Meyer-Landrut bei „TV total“ von ProSieben-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann Lena Meyer-Landrut mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest in Oslo

Im Jahr darauf trat Lena in Düsseldorf noch einmal an. Sie holte mit dem Song „Taken by a Stranger“ den zehnten Platz

Von 2013 bis 2016 war sie unter anderem neben Mark Forster als Coach bei „The Voice Kids“ zu sehen – im Frühjahr 2022 kehrte sie in die Castingshow zurück

Eine andere Anhängerin erinnert das Outfit gar an eine Netflixserie: „Dein Outfit erinnert mich an die Band von Josie McCoy aus 'Riverdale'.“ Jetzt wo sie es sagt. Ähnlichkeit ist auf jeden Fall vorhanden. Dann sind wir mal gespannt, wann Lena das erste Mal in der Netflix-Erfolgsserie „Riverdale“ zu sehen ist.

