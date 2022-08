Daniela Katzenberger: Sorge um den TV-Star – „Konnte nicht mehr atmen“

Daniela Katzenberger scheint stets wie das blühende Leben. Immer einen Spruch auf den Lippen, immer eine lustige Aktion in der Hinterhand.

Doch Daniela Katzenberger kann auch anders. Ernst sein. Auch im Leben einer Daniela Katzenberger ist nicht immer nur Sonnenschein. Und die 35-Jährige steht dazu.

Daniela Katzenberger leidet am sogenannten Herzstolpern

In einer Instagram-Fragerunde sprach die TV-Auswanderin nun über ein Problem, das sie schon länger begleitet. Daniela Katzenberger leidet am sogenannten „Herzstolpern“. Als Herzstolpern beschreiben Mediziner Extraschläge des Herzens, oder auch Extrasystolen. Sie kommen meist unter Stress oder in Situationen des Erschreckens vor. Seltener treten sie auch in Momenten auf, in denen der Körper eigentlich völlig entspannt ist.

Das ist Daniela Katzenberger:

Ihre Karriere startete mit einem Nacktfoto in der „Bild“

Um in den „Playboy“ zu kommen, reiste Daniela 2009 mit dem „Auf und davon“-Kamerateam nach Los Angeles (USA). Mittlerweile hat sie ihre eigene Serie auf RTL2, die auch 2022 weitergeht

Seit Anfang 2014 ist sie mit dem Sänger Lucas Cordalis zusammen – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Die Familie lebt auf der spanischen Insel Mallorca

Ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser stehen ebenfalls in der Öffentlichkeit

Sie selbst habe es jeden Tag, erklärt Daniela Katzenberger auf Nachfrage eines ebenfalls betroffenen Fans. Und weiter: „Unter Stress natürlich viel öfter, es ist wirklich nur unangenehm. Muss mir dann selber gut zureden. 'Daniela, es ist alles okay, dein Herz bleibt nicht stehen, du stirbst jetzt nicht.'“

Daniela Katzenberger offen: „Ich hatte Angst, mein Herz bleibt stehen“

Sie wisse aber mittlerweile auch, dass es nicht so gefährlich ist. „Es ist einfach nur ein scheiß Gefühl. Darf mich da nicht reinsteigern und muss mich ablenken. Aber es gab Zeiten, da konnte ich kein Auto mehr fahren, weil ich Angst hatte, mein Herz bleibt stehen. Hatte krasse Panikattacken und konnte nicht mehr atmen. Oft ist es nur der Kopf“, erklärt die 35-Jährige. Sie nehme mittlerweile Beta-Blocker, die ihr helfen.

