Helene Fischer: Vor Mega-Konzert in München – Sanitäter mit dringendem Hinweis

Am Samstag ist es endlich so weit. Um Punkt 20 Uhr wird Schlager-Superstar Helene Fischer die riesige Bühne auf dem Messegelände München betreten. Rund 130.000 Fans werden dann schon einige Stunden auf ihre Helene gewartet haben.

Bereits um 12 Uhr öffnet der Veranstalter die Tore für das größte Konzert des Jahres. Ab 14 Uhr ist dann auch der direkte Zugang zur Bühne geöffnet. Stattliche sechs Stunden vor Konzertbeginn. Eine nachvollziehbare Entscheidung, schließlich können nicht 130.000 Menschen gleichzeitig zu einem Ort reisen. Und doch: Für die eingefleischten Fans von Helene Fischer wird es ein anstrengender Tag.

Helene Fischer: Am Samstag steigt ihr Mega-Konzert in München

In der Spitze werden die Fans deutlich über zehn Stunden auf den Beinen sein, schließlich endet das Konzert erst gegen 22.30 Uhr. Verständlich also, dass schon jetzt die ersten Warnungen laut werden.

-----------------------------------

Das musst du über Helene Fischer wissen:

Helene Fischer stammt gebürtig aus Krasnojarsk (Russland)

Sie war lange Jahre mit Schlagerstar und „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen zusammen

Die Sängerin soll im Dezember 2021 ihr erstes Baby zur Welt gebracht haben. Vater ist Akrobat Thomas Seitel

2022 will Helene Fischer auf dem Messegelände in München mit einem Open-Air-Konzert ihren Fans einheizen und Songs aus ihrem Album Rausch zum Besten geben

-----------------------------------

„Das ist, wie ganz Ingolstadt auf einem Fleck“, macht der Einsatzleiter der Johanniter, Fabian Herzog, gegenüber der „tz“ die Dimensionen des Mega-Konzertes klar. Eine Herausforderung für Sanitäter und Fans.

Helene Fischer: Drei Dinge sind Samstag wichtig

Darum empfiehlt der Fachmann den Helene-Fischer-Freunden vor allem drei Dinge. Bequemes Schuhwerk. „Nicht alle Flächen sind asphaltiert und die Wege von der U-Bahn oder von den Parkplätzen sind weit“, so Herzog. Dann noch genug Getränke. Und zu guter Letzt: Regenschutz. Schließlich soll es am Samstag zwischendurch immer mal wieder gießen. Regenschirme sind auf dem Gelände verboten, also am besten eine Jacke einpacken.

Dann kann Helene ihre Fans auch medizinisch unbedenklich „atemlos“ machen.

------------

Mehr News aus der Promi-Welt:

----------------

Wird Helene Fischer alleine auf der Bühne stehen? Oder bekommt sie Unterstützung? Die Fans glauben an DIESE Theorie.