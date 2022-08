Helene Fischer in München: Veranstalter verspricht – DAS hat man in Deutschland noch nicht gesehen

130.000 Menschen. Es ist eine unfassbare Zahl. 130.000 Menschen werden am Samstagabend dabei sein, wenn Helene Fischer nach Jahren der Abstinenz endlich ihr erstes großes Deutschlandkonzert geben wird.

Für Helene Fischer selbst wird es der größte Auftritt ihrer bisherigen Karriere. Zwar hatte die Schlagerkönigin bereits in ausverkauften Stadien gespielt, vor einer solchen Menschenmenge stand aber selbst Deutschlands erfolgreichste Sängerin noch nie.

Helene Fischer: Baseballstadion als Inspiration für ihre Bühne

„Es wird etwas ganz Besonderes. Wir haben wirklich viel nachgedacht, über die Show, über die Inszenierung, über die Bühne“, kündigt Konzertveranstalter Klaus Leutgeb im Gespräch mit dieser Redaktion an. Man habe die Bühne extra für Helene Fischer konzipiert. 150 Meter breit wird sie sein, von drei Seiten komplett einsehbar.

Helene Fischer in München: Das Mega-Konzert in Zahlen

130.000 Menschen werden dabei sein – ausverkauft

Die Bühne ist 150 Meter breit und 30 Meter hoch

Sie wiegt über 1.000 Tonnen

Die letzten Bühnenelemente kamen erst diese Woche an

Die LED-Wall ist insgesamt 2.800 Quadratmeter groß

Inspiriert habe ihn dabei ein Baseballstadion, erklärt Leutgeb. Er selbst habe einst Baseball gespielt, dort gebe es einen 130-Grad-Winkel im Halbkreis um den Werfer. Genau so sollte auch die Bühne ausschauen. „Wir wollten das ganze Ding in die Breite ziehen, damit die Entfernung nicht zu groß wird“, erklärt der Mann, der sich auch für die München-Konzerte von Andreas Gabalier und Robbie Williams verantwortlich zeigt. So schaffe er es, dass die Zuschauer genauso nah an der Bühne sitzen, wie beispielsweise bei einem Konzert im Münchner Olympiastadion.

Helene Fischer: Großer Respekt vor ihrem Mega-Konzert

Ein technisches Meisterwerk also. Ein Konzert-Ort, der auch Helene Fischer sichtlich beeindruckt habe. „Ich kann schon so viel verraten, da wird es Dinge geben, die wird man wahrscheinlich in Deutschland noch nicht gesehen haben“, schwärmt der erfahrene Konzertveranstalter.

Das, so Leutgeb weiter, habe man auch bei den Proben gemerkt. „Helene ist irrsinnig glücklich, irrsinnig befreit und fühlt sich extrem wohl“, berichtet Leutgeb. Sie habe aber auch großen Respekt ob der Dimension dieses Konzertes. „Es ist schon eine riesige Nummer.“ Wie groß die Nummer ist, davon dürfen sich 130.000 Menschen dann am Samstag (20. August 2022) überzeugen lassen.

