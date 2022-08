Michael Wendler: Irre Nachricht macht die Runde – „Morgen passiert's! He is back“

Vom gefeierten Schlagerstar zum verteufelten Corona-Verschwörungstheoretiker. Der Fall des Michael Wendler ist wohl in seiner Intensität einzigartig.

Vor knapp zwei Jahren hatte der inzwischen 50-Jährige die Spitze der Karriereleiter erklommen. Sein Song „Egal“ war ein Gassenhauer, als „DSDS“-Juror schauten ihm Millionen Zuschauer auf die Finger. Doch dann kam Corona und damit der Abstieg des Michael Wendler.

Michael Wendler: Ikke Hüftgold holt den Sänger zurück nach Deutschland – also fast

Mit absurden Aussagen rannte der Schlagersänger mit Vollgas ins Abseits. Seitdem befindet er sich mit Partnerin Laura Müller in den USA. Ob die beiden jemals wieder deutschen Boden betreten, ist fraglich.

Vielleicht auch besser so. In Deutschland läuft die Hohn- und Spott-Maschinerie nämlich auf Hochtouren. Auf Instagram beispielsweise veröffentlichte der als Michael Wendler verkleidete Ikke Hüftgold am Donnerstagabend eine irre Nachricht.

Michael Wendler: Das musst du über den Sänger wissen

Michael Wendler ist in Dinslaken aufgewachsen

Mit dem Song „Sie liebt den DJ“ wurde der Sänger berühmt

Er schaffte es sogar als Juror zu DSDS

Nach mehreren kruden Aussagen zum Coronavirus flog er bei RTL raus

Der Wendler ist mit Laura Müller zusammen

Laura war bereits nackt im Playboy und bei Only Fans

Michael Wendler ist sehr aktiv auf der Plattform Telegram

„Morgen passiert's. Mannheim Hauptbahnhof. He is back“, schreibt der Produzent des Megahits „Layla“ in seiner Story. Wie? Kommt der Wendler etwa zurück? Fast.

Michael Wendler hat den Schaden: Und jetzt auch den Spott

Ikke Hüftgold hat den Scherz der Deutschen Bahn über Michael Wendler (Auf die Meldung, dass Wendler aus seinem Haus in den USA ausziehen muss, postete die Bahn auf Twitter: „Wir haben Erfahrung im Transport von Aluminium“) zum Anlass genommen, um mit den „Schlagerschaffnern“ den Song „Michael Pendler“ aufzunehmen.

Darin heißt es laut „Bild“: „Denn er weiß, er hat den schönsten und den längsten hier am Gleis/Geh' mit ihm, er nimmt dich mit ins Paradise/Denn er ist Michael Pendler/Er fährt jeden Morgen in die gleiche Stadt/Auf dem Gleis, wo sie ihr Herz verloren hat.“

Nee, schön. Das Video soll bereits am Freitag (19. August 2022) in Mannheim gedreht werden. Mit Ikke Hüftgold als Michael Wendler und Bülent Ceylan in einem Cameo-Auftritt.

Der Song erscheint dann am 2. September. Nicht zu vergessen: Nina, die Freundin von Ikke spielt natürlich wieder die Laura. Darin hat sie seit dem Schwangerschafts-Fake-Video ja mittlerweile Erfahrung. Ikke Hüftgold als Michael Wendler findest du hier.