Disney+: Preisschock für die Kunden – Streamingdienst gibt DAS bekannt

Seit über zwei Jahren ist der Streaming-Dienst „Disney Plus“ auch in Deutschland verfügbar. FAns von Disney-, Pixar- und Star Wars kommen hier voll auf ihre Kosten. Wir zeigen Dir, was der Streaming-Riese zu bieten hat.

Der Streamingdienst „Disney+“ ist in Deutschland immer mehr auf dem Vormarsch. Mit Serien wie „Grey's Anatomy“, „She-Hulk“ oder Filmen wie „Prey“ konnte sich die „Video on Demand“-Plattform an Platz 3 hinter Netflix und Amazon Prime platzieren.

Klar, dass „Disney+“ bei immer mehr Top-Serien und -Eigenproduktionen langsam aber sicher auch an der Preisschraube drehen muss. Und das tun die Schöpfer von Micky Maus und Donald Duck nun auch.

„Disney+“ dreht an der Preisschraube: Es wird teurer

So wird „Disney+“ zunächst einmal in den USA seine Abopreise erhöhen. Demnach gab Disney bekannt, dass „Disney+“ am 8. Dezember 2022 sein werbefinanziertes Abonnement-Angebot einführen werde. Damit gebe es zwar mehr Auswahl für die Nutzer, aber auch höhere Preise.

Das ist Disney+:

Der Streamingdienst ist seit dem 12. November 2019 online

Aktuell zählt Disney+ 118,1 Millionen Abonnenten – und liegt damit auf Platz 3 der weltweit größten Streaming-Anbieter (Stand 2021)

Die Kosten für ein Abo liegen bei 8,99 Euro pro Monat bzw. 89,90 Euro pro Jahr

Zu dem Eigenproduktionen des Dienstes gehören unter anderem die Serie „The Mandalorian“ oder „Das Buch von Boba Fett“. Zudem brachte Disney+ eine Serie zur bekannten „High School Musical“-Filmreihe heraus

Fortan werde „Disney+“ mit Werbung für 7,99 Dollar im Monat zu haben sein, was umgerechnet derzeit etwa 7,86 Euro sind. Ohne Werbung werde „Disney+“ in den USA ab dem achten Dezember 10,99 Dollar, also rund 10,81 Euro kosten.

In Deutschland kostet ein „Disney+“-Abo derzeit 8,99 Euro im Monat oder als Jahresabo 89,90 Euro.

