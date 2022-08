Vanessa Mai: DIESEN Teil ihres Körpers wollte sie nie zeigen – bis jetzt!

Vanessa Mai würde man auf den ersten Blick wohl nicht als eine schüchterne oder gar prüde Persönlichkeit bezeichnen. Im Gegenteil. Die Sängerin ist im besten aller Sinne eine Rampensau. Auf ihren Konzerten weiß die 30-Jährige mit ihren Fans zu interagieren und ihre Reize gekonnt in Szene zu setzen.

Eine Eigenschaft, die Vanessa Mai auch bei Instagram viele Fans einbrachte. Fast eine Million Menschen folgen der Sängerin. Mit Sicherheit auch, weil die Fotos und Videos des Schlager-Stars oft aufreizend und selten langweilig sind.

Vanessa Mai: Diese Seite von sich wollte sie stets verstecken

Da sehen wir Vanessa Mai unter der Dusche, im knappen Bikini am Pool oder bei sexy Tanzmoves auf der Bühne. Doch Vanessa Mai hat auch eine verletzliche Seite. Eine, die sie nicht so gerne zeigt, wie sie nun - ebenfalls bei Instagram - verriet.

Das ist Vanessa Mai wissen:

Vanessa Mai wurde als Sängerin der Band „Wolkenfrei“ bekannt

Ihren Künstlernamen Mai hat sie von ihrem Geburtsmonat

Mit ihrem Mann Andreas Ferber ist sie seit 2013 liiert. Das Paar ist seit 2017 verheiratet

Für Amazon stand Vaness Mai 2021 in der Serie „Celebrity hunted“ vor der Kamera

So überwand sich die Sängerin und gab ihr Go für eine Bilderstrecke, die sie komplett ungeschminkt zeigt. Eine Überwindung, wie sie offen zugibt: „Ehrlicherweise war es schon lange mein Wunsch, solche Fotos mit euch zu teilen. Ich liebe Make-up, wird auch so bleiben, aber das hier gehört genauso zu mir. Kleines Froschgesicht mit zu großen Nasenlöchern. So sehe ich mich zumindest. Und jetzt auch ihr.“

Vanessa Mai: Diese Körperhälfte wollte sie immer verstecken

Doch damit nicht genug. Ein weiteres Bild der Strecke zeigt sie von einer Seite, die sie sonst stets versucht, von den Kameras zu verbergen. „Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich dieses Foto mag. Es gibt selten Fotos von mir, die mich zeigen, wie ich ohne viel Make-up aussehe und noch von meiner linken Seite fotografiert, die ich eigentlich immer aus den Kameras rausgehalten habe. Fühlt sich gut an“, schreibt Vanessa offen.

Mehr aus der Welt der Promis:

Zuletzt wandte sich Vanessa Mai mit deutlichen Worten an ihre Fans. „Ich habe mich von Dingen befreit“, so der Schlager-Star.