„Sex and the City“: ER wird doch noch Teil des Spin-Offs – Fans rasten aus: „Darauf falle ich nicht mehr rein!“

Jetzt ist es raus! Großartige Neuigkeiten für alle Fans von „Sex and the City“: Ein beliebter Charakter kehrt in das Leben von Carrie Bradshaw zurück.

Für Staffel 2 des „Sex and the City“-Ablegers „And Just Like That ...“ bringen die Serienmacher einen alten Bekannten zurück ins Spiel. Er dürfte das Leben von Carrie mächtig auf den Kopf stellen.

„Sex and the City“-Hammer! Staffel 2 von „And Just Like That ...“ hat es in sich

Rund 23 Jahre nach dem Ende von „Sex and the City“ überraschte der Sender HBO die Fans Ende 2021 mit einer Fortsetzung der Kult-Serie. „And Just Like That ...“ wurde so oft beim Anbieter HBO Max gestreamt, dass es bis heute als das meistgesehene Seriendebüt des Dienstes gilt.

+++ Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 1 von „And Just Like That ...“! +++

Da liegt es natürlich auf der Hand, dass das Spin-off eine zweite Staffel bekommt – und die verspricht wieder einmal viel Drama. Nach dem tragischen Tod von Mr. Big zu Beginn der Serie soll nun ein neuer Mann in das Leben von Carrie Bradshaw treten.

Gibt es in „And Just Like That ...“ doch noch ein Happy Ending für Carrie Bradshaw? Foto: IMAGO / Picturelux

Dabei handelt es sich jedoch nicht etwa um einen komplett neuen Charakter, sondern ein bekanntes Gesicht aus der Originalproduktion. Die Fans trauen ihren Augen nicht, als sie die Meldung im Netz lesen.

Das ist „And Just Like That ...“:

Es handelt sich um die Fortsetzung der Kult-Serie „Sex and the City“

Die Handlung spielt etwa elf Jahre nach dem zweiten Kinofilm „Sex and the City 2“ (2010) und 23 Jahre nach der Erstausstrahlung der Originalserie (1998)

Staffel 1 startete weltweit am 9. Dezember 2021

In Deutschland kann man die Serie ausschließlich bei Sky sehen

„Sex and the City“-Fans können es nicht glauben: Aidan Shaw kehrt zurück!

Die einen lieben ihn, die anderen haben nur Verachtung für ihn übrig. Kein Geringerer als Carries Ex-Freund Aidan Shaw soll Teil der neuen Staffel von „And Just Like That ...“ sein. Wie das Branchenmagazin „Deadline“ berichtet, wird Schauspieler John Corbett in einem „umfangreichen, mehrere Episoden umfassenden Handlungsbogen“ auftreten.

John Corbett spielt Carries Ex-Freund Aidan Shaw. Foto: IMAGO / United Archives, IMAGO / Future Image

Die „Sex and the City“-Fans trauen ihren Augen nicht. Sofort spaltet sich die Netzgemeinde in Aidan-Liebhaber und Aidan-Kritiker:

„Wow! Bitte lasst sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben, obwohl Carrie ihn nicht verdient hat.“

„Bitte nicht!“

„Ich habe Aidan immer geliebt. Carrie hat ihn nicht verdient.“

„Bringt lieber Big zurück!“

„Darauf falle ich nicht mehr rein!“

„Bitte benutzt ihn nicht, um ihm wieder das Herz zu brechen.“

Ob aus ihm und Carrie nochmal ein Paar wird oder sie nur gute Freunde bleiben, erfahren die Zuschauer jedoch erst in den neuen Folgen. Und die lassen noch ziemlich lange auf sich warten.

Die neue Staffel der „Sex and the City“-Fortsetzung wird voraussichtlich im Sommer 2023 erscheinen.