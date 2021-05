Lena Meyer-Landrut spannt ihre Fans auf die Folter – „Fast da“

Lange Zeit hat Lena Meyer-Landrut rein GAR nichts von sich hören lassen.

Dann löschte die Sängerin auf einmal alle Beiträge auf ihrer Instagram-Seite und schockierte ihre Fans. Doch die konnten nach kurzer Zeit wieder aufatmen, denn Lena Meyer-Landrut schien lediglich Platz für Neues machen zu wollen.

Lena Meyer-Landrut mit neuer Ankündigung

Vergangene Woche kündigte die 30-Jährige dann drei neue EPs an. Zwei sind mittlerweile schon raus – die dritte mit dem Namen „Confident“ soll am 28. Mai erscheinen, wie Lena Meyer-Landrut am Mittwoch ihren Fans mitteilte.

Lena Meyer Landrut Foto: IMAGO / APress

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

2022 will sie auf große Deutschland-Tour gehen

Dazu postete Lena ein kurzes Video bei Instagram. Über Videoausschnitte von ihr ist ihre Stimme gelegt. Sie sagt: „Confidence ist Selbstbewusstsein, eine innere Vertrautheit in sich selbst zu finden.“

Fans von Lena Meyer-Landrut freuen sich

Dazu schreibt sie auf Englisch: „Almost there“, also: „Fast da“. Tatsächlich ist es bis zum Datum, an dem die EP erscheinen soll, nicht mehr lang.

Lena Meyer-Landruts Fans freuen sich. Eine Auswahl an Kommentaren:

Ich bin so gespannt auf das, was kommt!

Es ist so aufregend

Ahhhh

Yes yes yes

