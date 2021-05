Lena Meyer-Landrut macht es endlich öffentlich – Fans rasten aus: „Kann es nicht abwarten“

Sie wurde schmerzlich vermisst, doch jetzt ist Lena Meyer-Landrut endlich wieder da!

Nachdem die ESC-Gewinnerin erst alle ihre Instagram-Beiträge löschte und damit ihre Fans in Schockstarre versetzte, gab es dann doch Grund zur Freude: Lena Meyer-Landrut kündigte neue Musik an, offenbart ihre Pläne seit fast einer Woche nur Stück für Stück.

Lena Meyer-Landrut macht es endlich öffentlich

Bis die neue Musik kommt, will Lena Meyer-Landrut ihre Fans offenbar mit drei Best-of-EPs, also Alben mit nur wenigen Songs (in ihrem Fall bisher vier Singles) bei Laune halten.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

2022 will sie auf große Deutschland-Tour gehen

Nachdem am Freitag die EP „Optimistic“ veröffentlicht wurde, machte die 30-Jährige am Dienstag den zweiten Streich auf Instagram endlich öffentlich. Die EP „Kind“ wird als „Two third of the Way“ bezeichnet und enthält die Singles „To the Moon“, „Sleep Now“, „Note To Myself“ und „It Takes Two“.

Fans sind begeistert von dem Cover, auf dem man Lena Meyer-Landrut ungeschminkt und umgeben von Blumen sieht, lieben außerdem die Songauswahl.

Lena Meyer-Landrut: Fans stehen vor Rätsel – „Countdown lieben wir“

Doch gleichzeitig gibt die Sängerin mit ihrem neuesten Post auch ein erneutes Rätsel auf: „OUT NOW und der Countdown läuft...“, schreibt sie bei Instagram.

Die Lena-Anhänger können die Spannung kaum noch aushalten, kommentieren:

„Wann ist der Countdown denn zu Ende?“

„Und der Countdown läuft...und wann ist der Countdown vorbei?“

„Countdown lieben wir“

„Bin so gespannt, bin mir sicher, egal was kommen wird, es wird ganz toll werden!!!“

„Ich kann es nicht abwarten“

„Diese Songauswahl ist jedes Mal aufs Neue so gut. Freue mich auf die dritte EP und alles was danach noch kommt.“

Schließlich hat Lena Meyer-Landrut schon in vorherigen Instagram-Posts angekündigt, dass die Veröffentlichung der drei EPs „Optimistic“, „Kind“ und „Confident“ nicht das Ende, sondern erst der Anfang von einem „neuen Weg“ seien.

Genauso lässt die Ansage in einem Post von Freitag Gutes hoffen: „Bald starten wir durch“, schrieb Lena Meyer-Landrut da zu der Veröffentlichung ihrer ersten Best-of-EP. (kv)

