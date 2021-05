Lena Meyer-Landrut schickt DIESEM Promi plötzlich Herzen – Fans rasten aus

Was ist bloß mit Lena Meyer-Landrut los? Um die ESC-Gewinnerin ist es so still wie noch nie. Keine neue Musik, kein Lebenszeichen auf Instagram – von ihren Fans wird Lena Meyer-Landrut schmerzlich vermisst.

Lena Meyer-Landrut hat einem Promi öffentlich Herzchen geschickt. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Umso überraschender ist es, dass sich die Sängerin ausgerechnet auf dem Instagram-Account eines anderen Promis wieder gemeldet hat – und das mit einer eindeutigen Botschaft.

Lena Meyer-Landrut schickt DIESEM Promi Herzen

Ein Neujahrsgruß und dann war Schluss: Bereits seit Januar müssen die Fans von Lena Meyer-Landrut auf neue Schnappschüsse oder Instagram-Botschaften verzichten.

Die Ex-„The Voice Kids“-Jurorin hat sich seit Monaten nur vereinzelt über ihre Story gemeldet, ansonsten ist es ruhig auf dem Account der 29-Jährigen – auch wenn Fans immer wieder vergeblich um ein Lebenszeichen bitten.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Dafür hat sich Lena Meyer-Landrut jetzt überraschend auf einem anderen Promi-Account bemerkbar gemacht – und zwar auf dem von „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers.

Lena Meyer-Landrut: Fans rasten unter Kommentar aus

Unter einem Dankes-Post von Rakers, den diese letzten Donnerstag zu ihrem Natur-Ratgeber veröffentlichte, kommentierte Lena drei Smileys mit Herzchenaugen.

Für die Anhänger der Sängerin wurde das Buch der Journalistin damit schnell zur Nebensache.

Auch sechs Tage später sammeln sich unter dem Kommentar der „Skinny Bitch“-Interpretin aufgeregte Fan-Stimmen:

„Leni wir lieben dich“

„We always miss you, L“

„We are waiting for you“

„Hey, ich hoffe dir und allen drumrum geht's gut.“

„Wir vermissen dich“

Judith Rakers selbst hat die Smileys von Lena Meyer-Landruth mit einem schlichten rotem Herzen bedacht. Insgesamt wurde Lenas Kommentar 50 mal geliket.

Für Mark Forster, der mit Lena Meyer-Landrut gemeinsam in der „The Voice Kids“-Jury saß, lief es zuletzt besonders gut. Er teilte seinen Fans stolz etwas mit.