Lena Meyer-Landrut gibt erste Infos zur Tour bekannt – Fans sollten genau hinhören

2024 wird ein aufregendes Jahr für Lena Meyer-Landrut. Noch im Frühjahr geht auf Sat.1 „The Voice Kids“ auf Sendung. Die Blind Auditions der Kinder-Castingshow wurden im Studio in Berlin Adlershof im Januar abgedreht.

Neben Lena Meyer-Landrut sitzen Wincent Weiss, der Deutsch-Spanier Alvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier in den Hot Seats an den Buzzern.

Lena Meyer-Landrut, die heimliche Königin bei „The Voice Kids“

Lena Meyer-Landrut ist die Jurorin mit der meisten Erfahrung bei „The Voice Kids“, schon bei der ersten Staffel im Jahr 2013 war sie als Coach mit dabei. Sie liebt Kinder einfach und findet immer wieder die richtigen Worte, selbst wenn es mit dem Weiterkommen für die Kleinen mal nicht klappt. Die meisten Siege bei der Castingshow haben allerdings die „Fanta 4“-Kollegen auf dem Konto.

Lena war selbst noch ein Teenager, als ihre Karriere begann. Mit 18 bewarb sie sich bei der ProSieben-Sendung „Unser Star für Oslo“, der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2010. Mit dem Song „Satellite“ landete sie einen Mega-Hit und fuhr als deutsche Vertreterin nach Oslo. Als zweiter deutscher Act nach Nicole 1982 („Ein bisschen Frieden“) konnte sie den Wettbewerb für sich entscheiden. Seitdem ist Lena Meyer-Landrut fester Bestandteil der deutschen Popszene, arbeitet als Model und Synchronsprecherin.

ESC-Siegerin hat tolle News für ihre Fans

Der Countdown zu ihrer Tour „LENA LIVE 2024“ läuft, und auf ihrer Website gibt es endlich alle Infos zu Orten und Terminen. Diese Info teilt Lena mit ihren fast 6 Million Fans auf Instagram. Und das nicht irgendwie, sie singt freestyle in die Handy-Kamera! „Wenn ihr auf Tour kommen, könnt ihr hier Tickets kaufen. Ich gehe auf Tour mit neuen Songs. Das ganze Album wird gespielt und es wird toll!“

Die Hannoveranerin, die schon lange in Berlin lebt, weiß genau, wie sie ihre Fans begeistern kann. Die Vorfreude ist riesig, mal sehen, was Lena Meyer-Landrut in diesem Jahr noch aus dem Hut zaubert.