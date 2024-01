Lena Meyer-Landrut macht es offiziell – Fans rasten aus

Es ist soweit! Lena Meyer-Landrut hat ihren Fans auf Instagram einen besonderen Einblick hinter die Kulissen gegeben.

Die Sängerin macht ihr Mitwirken an einer beliebten TV-Show damit für ein weiteres Jahr offiziell. So ist Lena Meyer-Landrut auch in diesem Jahr als Coach der Casting-Show „The Voice Kids“ am Start, die auf ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt wird. Auch wenn das Start-Datum der Musik-Sendung noch nicht feststeht, wird jetzt klar: Die Dreharbeiten sind bereits in vollem Gange!

Lena Meyer-Landrut zeigt sich am Set von „The Voice Kids“

Sie gehört fast schon zum „The Voice Kids“-Inventar wie die drehbaren Coaching-Sitze: Lena Meyer Landrut war schon bei acht von elf Staffeln als Coach in der Sendung und sie macht es auch noch ein neuntes Mal. In der neuen, zwölften Staffel, die 2024 ausgestrahlt wird, kämpft sie gegen Alvaro Soler, Wincent Weiss und Michi Beck & Smudo um die besten Nachwuchstalente.

Das freut nicht nur die Fans von „The Voice Kids“ und die Kandidaten, sondern auch Lena selbst. „Uuuund es geht in die nächste Runde the Voice Kids. Ich freu mich wirklich ganz doll, sodass ich wieder dabei bin. Ich freu mich auf die tollen Talente und die unvergessliche Zeit“, schreibt sie am Sonntag (7. Januar) auf Instagram zu einer bunten Fotoreihe.

So posiert Lena als einziger weiblicher Coach glücklich zwischen den anderen Stars oder ist backstage am Set zu sehen.

Lena Meyer-Landrut: Fans können es kaum erwarten

Und auch die Instagram-Fans werden von der guten Laune bei „The Voice Kids“ angesteckt, die Fotos machen ihnen Vorfreude auf die Ausstrahlung.

„Ahhh ich freue mich schon so auf die neue Staffel“, „Freue mich auf ‚The Voice Kids‘. Wird wieder super!“, „Vorfreude ist riesig“, lauten nur einige der Hunderte Kommentare. Doch die Fans von Lena Meyer-Landrut und „The Voice Kids“ müssen sich wohl noch etwas gedulden. Laut Sat.1 startet die neue Staffel im Frühjahr 2024, ein genaues Sendedatum ist allerdings noch nicht bekannt.