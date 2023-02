Lena Gercke plant Auswanderung: „Kapstadt, L.A., Australien?“

Diese Aussage von Lena Gercke kommt unerwartet. Die allererste „Germany’s next Topmodel“-Gewinnerin aus dem Jahr 2006 möchte nicht länger in Deutschland wohnen, wie sie ihren Followern bei Instagram verrät. Wo es genau für sie hingehen soll, ist noch unklar. Hauptsache weit weg!

Insbesondere ihre Kinder sollen der Anlass dafür sein, sich ein neues Leben im Ausland aufzubauen. Dabei geht es nicht nur darum, dass Lena Gercke ihnen beim Spielen im Sand zusehen möchte, sondern vor allem um die Gesundheit. Deutschland sei für die 34-Jährige eine reine „Keimhölle“.

Lena Gercke will für „mindestens zwei Monate“ auswandern

Zahlreiche Promis und Influencer sind bereits ausgewandert oder haben sich ein zweites Zuhause im Warmen aufgebaut. Ob die USA, Dubai oder Mallorca: Überall scheint es ihnen besser zu gehen als in der deutschen Heimat. Schade eigentlich, schließlich sind sie erst hier zu dem geworden, was ihnen heute den luxuriösen Lebensstil finanziert.

Doch so, wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, behauptet Lena Gercke. In einer neuen Instagram-Story zeigt sich das Model an einem Infusionsständer angeschlossen. „Wann endet eigentlich mal diese Keimhölle?“, schreibt sie genervt dazu. Offenbar hat sich die „LeGer“-Gründerin mit einem grippalen Infekt oder Ähnlichem infiziert und versucht nun mit geballter Vitaminpower dagegenzuhalten. Allerdings ist sie nicht die Einzige in ihrer Familie, die derzeit unter der Erkältungswelle leidet.

Auch die Kinder von Lena Gercke und ihrem Partner Dustin Schöne seien wieder einmal krank. Da schrillen bei der Zweifach-Mama alle Alarmglocken. Eine Auswanderung muss her, entscheidet die Blondine. Während sie an der Infusion hängt, überlegt sie, „wohin es wohl gehen kann, um im nächsten Jahr der Keimhölle zu entfliehen“. Ein genaues Ziel hat sie nicht im Kopf: „Vielleicht Kapstadt? L.A.? Australien? Auf jeden Fall irgendwo hin, wo die Kids Spaß haben und nicht nur krank im Bett liegen und man trotzdem gut arbeiten kann.“

Ihre Fans sollen Lena Gercke nun dabei helfen, den ideale Ort ausfindig zu machen. „Falls ihr Ideen habt, gerne. Möchte mindestens zwei Monate auswandern“, verkündet die Laufstegschönheit in ihrer Instagram-Story. Sieht also ganz danach aus, als würde Lena nicht für immer gehen wollen.