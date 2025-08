Horoskop prophezeit Pechsträhne! 3 Sternzeichen haben zum Monatsstart schlechte Karten

Wer in sein Horoskop blickt, erhofft sich meist rosige Prognosen für Liebe, Beruf und Gesundheit. Doch nicht immer meinen es die Sterne gut mit uns. Schließlich kann es im Leben nicht immer glücklich und harmonisch laufen. Pechsträhnen gehören schlicht und einfach zur Lebensrealität dazu.

Dabei gilt natürlich zu bedenken: Wenn das Horoskop für dein Sternzeichen etwas negativer klingt, muss natürlich nicht gleich der Worst Case eintreten – aber hier und da könnte es eben etwas ungemütlicher werden. Drei Sternzeichen sind davon Anfang August besonders betroffen.

Horoskop sagt August-Pechsträhne voraus

Der rückläufige Merkur trifft vor allem ein Sternzeichen hart: Die Jungfrau (24. August bis 23. September) sieht sich dadurch mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert – sowohl durch innerliche als auch äußerliche Einflüsse.

Das sonst so strukturierte, organisierte und ordentliche Erdzeichen muss sich plötzlich mit stressigen Phasen im Berufs- und Liebesleben herumschlagen. Die damit einhergehenden Probleme könnten Jungfrau-Geborene mit ihrer von Natur aus analytischen Herangehensweise schnell überfordern.

Herausforderungen für Steinbock-Geborene

Auch der Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar) hat im August an einigem emotionalen Ballast zu knabbern. Der Saturn wirkt sich alles andere als positiv auf das Gefühlsleben des Erdzeichens aus.

Steinbock-Geborene können im August emotionale Blockaden verspüren, die schnell mal in richtige mentale Tiefpunkte abdriften können. Auch Probleme und Herausforderungen in der Beziehung sind in diesen Phasen keine Seltenheit.

Mars, Pluto und Neptun

Die emotionalen Skorpione (24. Oktober bis 22. November) trifft es jedoch womöglich um schmerzhaftesten. Die Konstellation von Pluto und Mars könnte dem Wasserzeichen gerade im Liebesleben schwer zusetzen.

Den 10. August werden sich Skorpion-Geborene womöglich vorsorglich rot im Kalender anstreichen – das Zusammenspiel aus Mars, Pluto und Neptun könnte einen wahren Pechtag in der Liebe mit sich ziehen. Und als wäre das nicht schon genug, sorgen Venus und Pluto am Monatsende (27. August) noch einmal für eine spürbare emotionale Schwächung des Skorpions.