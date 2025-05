Ekaterina Leanova erfährt es kurz nach Sieg bei der „Let’s Dance“-Profi-Challenge

Es war ein episches Finale bei der „Let’s Dance“-Profi-Challenge und so knapp wie in diesem Jahr war es noch nie (hier mehr dazu). Am Ende durften Ekaterina Leanova und Valentin Lusin jubeln, denn die RTL-Zuschauer wählten sie zum Siegerpaar.

„Es hat super Spaß gemacht!”, schwärmt die Profitänzerin kurz danach im RTL-Interview. „Wir haben so viel gelacht, selbst wenn wir Wut hatten.” Wut natürlich nur, weil das ihr Thema der Kür war. Ob Ekaterina Leanova auch noch Grund zur Freude hatte, nachdem sie die Einschaltquoten erfahren hat?

Ekaterina Leanova im Freudentaumel

Bei Ekaterina Leanova könnte es aktuell nicht besser laufen. Erst kürzlich machte sie ihre Beziehung zu Ilya Viarmenich öffentlich, dann gewinnt sie die „Let’s Dance„-Staffel mit Diego Pooth und nun der gemeinsame Erfolg mit Valentin Lusin. Während Leanova sich noch sammeln musste, wusste Lusin bei der Siegesrede ganz genau, wem er zu danken hatte.

+++ Überraschung! RTL-Star lässt die Hüllen fallen – „Alter Schwede“ +++

„Einen großen, großen Dank an euch zu Hause”, macht Valentin seiner Freude Luft, „An alle unsere Zuschauer, an all die, die das Format so mögen, die unterstützen, die lieben. Und das ist so wichtig. Ohne euch wären wir nicht hier und dürfen das machen, was wir lieben. Nämlich, so eine coole Bühne hier zu haben, Tanzen zu zeigen.” Und damit hat er Recht, denn nur starke Einschaltquoten erhalten das Tanzformat seit Jahren im Programm.

Die Finalshow von „Let’s Dance“ stelle eine Woche zuvor einen neuen Staffelrekord mit 22,1 Prozent Marktanteil auf. Die „Profi Challenge“ lag am Freitagabend erwartungsgemäß weit dahinter. Dennoch kann RTL 0,48 Millionen Zuschauern bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden sein – mit 14,7 Prozent der Topwert zur Primetime. Insgesamt schalteten 2,27 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren ein, was einen Marktanteil von 13 Prozent ausmacht. Sieht also ganz danach aus als ob Ekaterina Leanova und die anderen Tanzprofis uns noch länger erhalten bleiben.