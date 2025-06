Motsi Mabuse wünscht sich Änderung bei „Let’s Dance“ – lässt sich RTL DARAUF ein?

Die Profi-Challenge von „Let’s Dance“ ist jedes Jahr ein Highlight für eingeschweißte Fans. Ohne Promis, aber mit vollem Einsatz der Profis, geht es um nichts weniger als um Ehre – und die pure Tanzleidenschaft. Doch 2025 sorgte nicht nur das Können der Teilnehmer für Gesprächsstoff, sondern auch ein besonderer Kommentar seitens der Jury.

Denn eine Frau, die sich mit Tanz wie kaum eine andere auskennt, machte eine Idee publik, die sofort für Begeisterung sorgt. Motsi Mabuse – Jurorin, Tänzerin und Publikumsliebling – wünschte sich einen Themenabend, den sich offenbar viele Zuschauer schon lange erträumen!

„Let’s Dance“ soll Musical-Nacht bekommen

Auslöser für Mabuses Wunsch war der Auftritt von Vadim Garbuzov und Katja Kalugina. Ihr Performance-Special zur Musik von „König der Löwen“ rührte nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury. „Das ist einer meiner liebsten Filme!“, schwärmte Motsi Mabuse laut „mannheim24.de“ direkt im Anschluss an die Darbietung.

Doch sie beließ es nicht bei Lob, sondern hatte eine konkrete Anregung: „Da könnte man drüber nachdenken, ein Motto daraus zu machen.“ Gemeint ist ein spezieller Musical-Abend bei „Let’s Dance“. Der Gedanke: Tanzpaare könnten zu bekannten Musical-Klassikern performen – von Disney bis Broadway. Eine Idee, die bei vielen Fans offenbar direkt ins Herz traf.

Begeisterung bei Fans und Potenzial für RTL

Im Netz fand der Vorschlag des Jury-Mitglieds schnell Anklang. Zahlreiche Fans äußerten unter den Posts zur Profi-Challenge ihre Zustimmung. Ein Kommentar etwa lautet: „Ein Musical-Abend wäre super!“ Vom offiziellen „Let’s Dance“-Instagram-Account folgt prompt die Antwort: „Wird direkt notiert!“ Die Reaktion zeigt deutlich: Nicht nur die Zuschauer hätten große Lust auf einen thematisch-musikalischen Abend bei „Let’s Dance“.

Auch innerhalb der Sendung gab es bereits Mottos wie „80er Jahre“, „Love Songs“ oder „Movie Night“. Eine „Musical Night“ würde sich also nahtlos in die kreativen Themenabende einfügen – und könnte dabei auch tänzerisch neue Reize setzen. Dass die Idee nicht abwegig ist, zeigt die Offenheit, mit der RTL in der Vergangenheit bereits Wünsche aus dem Publikum oder der Jury aufgenommen hat.

Ob RTL Motsi Mabuses Idee wirklich umsetzt, ist bislang offen. Aber dass die Jurorin mit ihrem Wunsch einen Nerv getroffen hat, steht außer Frage. Ihre Worte sprechen vielen Fans aus dem Herzen – und könnten den Anstoß für ein neues Highlight bei „Let’s Dance“ geben. Eins ist jedenfalls klar: Mit kreativen Ideen, starker Jury-Persönlichkeit und innovativen Konzepten bleibt „Let’s Dance“ auch 2025 ein TV-Erfolg. Und vielleicht tanzen die Paare bald wirklich zu „Aladdin“, „Elisabeth“ oder „Mamma Mia“. Die Bühne dafür wäre bereitet.