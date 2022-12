„Layla“-Musiker schießt gegen Mickie Krause: „Wieder einem jungen Künstler etwas weggeklaut“

Im Party-Schlager dominiert bekanntlich die gute Stimmung. In den Liedern geht es oftmals um feuchtfröhliche Feiern und das Erobern der Herzdame. Nun wird die humorvolle Musikbranche jedoch von einem handfesten Skandal überschattet: „Layla“-Interpret DJ Robin wirft Mickie Krause vor, einen Newcomer beklaut zu haben.

Robin Leutner, so der bürgerliche Name des „Layla“-Künstlers, unterstellt dem „Zehn nackte Friseusen“-Sänger, sich mit fremden Federn zu schmücken und einen Musiker, der noch am Anfang seiner Karriere steht, eiskalt ausgenutzt zu haben. Wer in diesem Streit recht behält, ist noch lange nicht geklärt.

„Layla“-Musiker springt Newcomer zur Seite: „Es gibt nur ein Original!“

Die Rede ist vom Musiker Micha von der Rampe. Seinen ersten Hit hat der gelernte Bankkaufmann in diesem Sommer mit „Partyanimal“ gelandet, ist damit sogar im Juli im ZDF-„Fernsehgarten“ aufgetreten. Mit der Party-Hymne „Hütte, Hütte, schöne Berge“ will er nun an diesen Erfolg anknüpfen. An der Produktion des Liedes sind neben Micha allerdings noch vier weitere Herren beteiligt.

Seine Plattenfirma „Electrola“, die auch Mickie Krause unter Vertrag hat, soll Micha von der Rampe mündlich versichert haben, dass er den Song selbst singen dürfe, wie er der „Bild“ berichtet. Doch dann kommt alles anders: „Ich habe das Lied geschrieben, ich hatte eine Zusage meiner Plattenfirma, die Nummer zu singen und jetzt haben sie den Song einfach Mickie Krause gegeben. Ich fühle mich total verarscht.“

Verständlich, dass sich der 26-Jährige betrogen fühlt. Auch DJ Robin, der in diesem Jahr durch den Skandalsong „Layla“ berühmt geworden ist, pflichtet ihm bei und schießt nun öffentlich gegen Mickie Krause. Unter einem Instagram-Clip, der Mickie beim Einsingen von „Hütte, Hütte, schöne Berge“ zeigt, kommentiert er: „Und mal wieder einem jungen Künstler etwas weggeklaut! Immerhin die Wörter verdreht. Das zeigt wohl, wie einfalls- und alternativlos die altgedienten ‚Stars‘ sind! Es gibt nur ein Original! Berge, Berge, schöne Hütte!“

Mickie Krause in der Schusslinie: Plattenfirma spricht Klartext

DJ Robin spielt damit bereits auf den Rückschlag von Micha von der Rampe an. Nachdem sein Song an Mickie Krause vergeben worden ist, lädt der Newcomer einfach seine eigene Version des Party-Hits bei Instagram hoch. Sie trägt den Titel „Berge, Berge, schöne Hütte“. Doch mit dieser Retourkutsche scheint sich Micha selbst ins Aus zu schießen. Seine Plattenfirma ist sich noch unsicher, ob sie das Lied auf den Markt bringen wollen.

„Fraglich bleibt, ob der nun zur Veröffentlichung anstehende Song ‚Berge, Berge, schöne Hütte‘ von Micha von der Rampe zu Recht veröffentlicht werden kann, weshalb wir uns eine rechtliche Prüfung vorbehalten. Mehr gibt es in diesem Zusammenhang derzeit nicht zu sagen“, heißt es von „Electrola“.

Und was sagen die Verantwortlichen zu den Vorwürfen gegen Mickie Krause? „Das Label ‚Electrola‘ hat entschieden, dass der Song ‚Hütte, Hütte, schöne Berge‘, der von insgesamt fünf Autoren geschrieben wurde, wozu auch Micha von der Rampe gehört, von Mickie Krause interpretiert werden soll“, lautet das Statement der Firma. Die Entscheidung, welcher Künstler den Song am Ende singen dürfe, liege ganz allein bei der Plattenfirma. „Dem wurde von allen Teilnehmern, auch von Micha von der Rampe, zugestimmt“, heißt es.

Nun steht also Aussage gegen Aussage. Unterdessen ist die Produktion des Winterhits im vollen Gange. Mickie Krause hat das Lied bereits im Studio eingesungen. Die Veröffentlichung des Songs sei für Anfang Januar 2023 geplant.