Mickie Krause: Neues Album überrascht Fans – „So gar nicht geplant“

Mickie Krause ist und bleibt eine Legende des Schlagers. Seit 28 Jahren steht der „Zehn nackte Friseusen“-Sänger auf der Bühne und bringt das Publikum zum Tanzen. Ein Ende ist noch längst nicht in Sicht: passend zum Frühling veröffentlicht Mickie Krause diesen Freitag (14. März) im neuen Schlager Café in Düsseldorf sein achtes Studioalbum – und das steckt voller Überraschungen.

Der Albumname „Plus eins“ kommt nicht von ungefähr: Auf dem neuen Album vom Schlagerstar befinden sich nämlich nur Duette. Elf Songs voller Power, gute Laune und Ballermann-Gefühl. Gegenüber DER WESTEN erzählt Mickie Krause: „Das war so gar nicht geplant.“ Alles startete mit dem Sommer-Hit „Handwerker“ mit Julian Sommer, wenige Wochen später folgte das Duett mit Knossi und als dann noch Lorenz Büffel mit einer gemeinsamen Nummer um die Ecke kam, war für Mickie Krause klar: „Dann lass uns doch ein neues Duette-Album machen.“

Mickie Krause: Die Mischung macht’s

Das Album enthält Musik, die unterschiedlicher nicht sein könnte. Von knalligen Malle-Hits bis zu klassischen Schlagertönen ist alles dabei. Vor allem das Duett mit Semino Rossi überrascht die Fans. Doch Mickie Krause ist eben ein Multi-Talent: „Ich versuche immer beiden Fraktionen gerecht zu werden. Einmal der Mallorca-Fraktion, das sind die 15- bis 30-Jährigen, die eine Woche wach wollen. Und dann gibt es noch das typische Florian-Silbereisen-Publikum. Ich fühle mich aber in beiden Welten wohl.“

Mickie Krause und Julian Sommer beim Auftritt in Düsseldorf. Foto: DER WESTEN / Nina Peters

Mickie Krause bleibt auch bei seinem neusten Album am Zahn der Zeit und guckt sich bei seinen Kollegen und Kolleginnen noch etwas ab. Die Zusammenarbeit für den Song „Handwerker“ mit dem aufsteigenden Mallorca-Star Julian Sommer beschreibt der 54-Jährige als „bereichernd“. Weiter sagt er: „Ich versuche mich immer weiterzubilden, ob das jetzt von einem 27-Jährigen oder von einem 80-Jährigen ist.“

Weniger Auftritte in diesem Jahr

Trotz neuem Studio-Album will die Schlagerlegende in seiner 28. Mallorca-Saison aber etwas kürzertreten. 50 Auftritte an der Playa waren einfach zu viel: „Ich wusste, wie sich Burnout anfühlt. Da hab ich gesagt, ich muss mal einen Schritt zurückgehen.“ Doch die Fans können aufatmen: an Schlager-Rente denkt er noch lange nicht: „Ich suche mir die schönen Auftritte raus und kann dadurch noch authentisch und leidenschaftlich bleiben.“

Kaum einer kennt den Ballermann so gut wie Mickie Krause, doch die neuen Verbote auf Mallorca könnten ihm und anderen Künstlern einen Strich durch die Rechnung machen. Im letzten Jahr protestierten die Inselbewohner vermehrt gegen den Massentourismus – neue Alkoholverbote und der Beginn des Abrisses der berühmten Mauer am Ballermann folgten.

Kein Grund zur Panik für Mickie Krause: „Ich werde meine 30 Auftritte in diesem Jahr so machen. Verbote werden definitiv nicht ausgesprochen. Dafür ist der Druck seitens der Unternehmer auch viel zu groß.“ Was ihn da so sicher macht? Sein Bauchgefühl: „Ich kenne die Politik da seit 28 Jahren, wirklich verändert hat sich da eigentlich nichts.“

Auf das neue Album hat es auch ein Song mit Malle-Kollege Marc Eggers geschafft. In „2 Alkohol“ feiern die beiden das süße Leben an der Playa. Zum Eröffnungsauftritt im Schlager Café konnte Eggers nicht kommen. Er ist aktuell bei der neuen Staffel „Let’s Dance“ dabei. Auch Mickie Krause hat dort schon getanzt, schätzt den Kollegen aber talentierter ein: „Er tanzt viel besser als ich, was nicht schwer ist. Ich sehe Marc Eggers ganz klar in der Top drei.“