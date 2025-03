Mickie Krause mit Appell an Helene Fischer: „Sie ruft einfach nicht an“

Wenn er die Bühne betritt, dann wird die Stimmung gut: Mickie Krause ist ein Urgestein des Schlagers. Mit Songs wie „Zehn nackte Friseusen“ und „Geh mal Bier holen“ wurde der 54-Jährige berühmt. Auch, wenn heute viele jüngere Kollegen mit ihm die Bühnen teilen – an Rente denkt Mickie Krause noch lange nicht.

Ganz im Gegenteil: Am Freitag (14. März) brachte er sein achtes Studioalbum raus – und das wurde im neu eröffneten Schlager-Café in Düsseldorf gefeiert! Die Fans sind begeistert vom neuen Album „Plus eins“. Auf der Platte befinden sich ausschließlich Duette. Mickie Krause verriet gegenüber DER WESTEN, wer alles auf dem Album zu hören ist und warum Helene Fischer als Duett-Partnerin noch fehlt.

Mickie Krause: Bald „Plus eins“ mit Helene Fischer?

Knossi, Semino Rossi und Julian Sommer sind nur drei der Schlager-Kollegen, die es als Duett auf das neue Album von Mickie Krause geschafft haben. Die Zusammenarbeit sei mit allen spannend gewesen – auch, wenn der musikalische Stil im Vergleich zu dem des „Mega Park“-Interpreten bei dem einen oder anderen Künstler abweicht. Schwierig war es aber nicht: „Ich suche mir eigentlich keine Kollegen und Kolleginnen raus, mit denen es schwierig ist. Das war alles völlig easy“, betonte Mickie Krause.

Bei der Frage, mit welchem Künstler oder mit welcher Künstlerin der Partyschlager-Sänger gerne mal ein Duett aufnehmen würde, muss Mickie Krause gar nicht lange nachdenken: „Ich würde auf jeden Fall gerne mal was mit Helene Fischer machen. Aber sie ruft einfach nicht an“, schmunzelte er. Aber Mickie weiß auch, warum die Ex von Florian Silbereisen sich nicht meldet. „Liegt vielleicht daran, dass sie meine Nummer gar nicht hat.“

Mickie Krause rockt die Bühne, als gäbe es kein Morgen. Wenn er die Menge unterhält, gibt er immer Vollgas. Doch nach 28 Jahren im Showbiz sind auch seine Reserven irgendwann aufgebraucht. In diesem Jahr will der Ballermann-Star daher etwas kürzertreten. Statt 50 Auftritten an der Playa werden es in diesem Jahr nur noch 30.

Doch seine Fans würden das verstehen. „So kann ich noch authentisch und leidenschaftlich bleiben.“ Seit seiner Krebserkrankung vor drei Jahren legt der Entertainer mehr Fokus denn je auf seine Gesundheit. Kaum merklich für die Fans – für sie gibt Mickie Krause weiterhin Vollgas.