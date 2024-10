Endspurt am Ballermann: Isi Glück, Mickie Krause & Co. sorgen für Gewissheit!

Mallorcas Partyzentrum – der Ballermann – geht mit großen Schritten aufs Saisonende zu. Schon bald werden die Touristenmassen hier erst mal wieder der Vergangenheit angehören. Vom 24. bis 27. Oktober soll zum Abschluss aber nochmal gebührend gefeiert werden.

Doch wie lief die diesjährige Saison am Ballermann? Wenn es jemand wissen muss, dann sind es doch die Stars vom Megapark und Bierkönig auf Mallorca. Und die werden im Interview mit unserer Redaktion jetzt deutlich.

Ballermann-Stars Isi Glück und Rick Arena packen aus

Der Megapark-Star Isi Glück zählte auch in diesem Jahr wieder mit Hits wie „Delfin“ oder „Oberteil“ zahlreiche Auftritte im Megapark. Wie es für sie in diesem Jahr auf Mallorca lief, hat sie uns exklusiv verraten: „Die Saison 2024 war überwältigend! Noch nie habe ich so viele Partyfreunde in einem Sommer gesehen!“ Ein besonderes Highlight für die Partyschlager-Sängerin: „Ich freue mich, dass auch ‚Oberteil‘, mein Song mit Marc Eggers, ganz oben mitspielt.“

Auch Bierkönig-Star Rick Arena ist nach der diesjährigen Saison überwältigt. „Für mich der verrückteste Sommer, seit ich auf Mallorca bin. Ich bin seit 16 Jahren im Bierkönig, eine ganz, ganz, ganz lange Zeit und ich muss echt sagen, es gab keinen Auftritt, der wirklich leer war. Es ist ein wirklich richtig gutes Publikum gewesen dieses Jahr. Extrem friedlich, ich hab keine einzige Auseinandersetzung gesehen.“ Doch nicht immer gings am Ballermann so harmonisch zu, offenbart der „Radler ist kein Alkohol“-Interpret: „Für mich eine super tolle Saison. Und vor allem auch bei den Künstlerkollegen. Früher war mal ein bisschen Neid da, aber dieses Jahr hatten wir echt ein tolles und harmonisches Jahr.“

Mickie Krause und Schürze mit gemischten Gefühlen

Schürze, der mit bürgerlichem Namen Michael Müller heißt, landete 2022 mit „Layla“ einen der Mallorca-Kracher. Auch in diesem Jahr durfte der Malle-Hit auf seiner Auftrittsliste nicht fehlen. Doch wie blickt der Bierkönig-Star auf das Jahr 2024 am Ballermann zurück? „Die diesjährige Saison war für mich natürlich nicht so cool wie die letzten zwei, weil man nicht so nachlegen konnte wie mit ‚Layla‘ und ‚Bumsbar‘, was aber nicht so schlimm ist. Wenn man das jedes Jahr könnte, würde das jeder jedes Jahr machen. War ‘ne schöne Saison, aber ich hoffe, das nächstes Jahr wieder ein größerer Hit dabei ist und das dann wieder mega wird.“

Auch Megapark-Star Mickie Krause ist seit 1998 vom Ballermann nicht mehr wegzudenken. Aber für ihn ist keine Saison wie die andere, wie sich auch 2024 wieder zeigte: „Es war ein großartiger Sommer. Der Megapark war immer rappelvoll. Eigentlich wollte ich nur so 35 Jobs machen, es sind dann nachher 49 geworden. Auf mich wirkte auch in diesem Jahr das Publikum so ein bisschen dankbarer wieder“, so der „Handwerker“-Interpret. „Ich weiß nicht, ob sie mit einer Künstler-Schwämme erschlagen wurden. Aber ich hatte den Eindruck, dass die Leute schon auch wieder richtig Spaß hatten und nicht den ganzen Tag an ihrem Handy saßen.“

Bis die neue Saison im April 2025 startet, kann es auch Krause kaum erwarten: „Ich kann jetzt schon sagen, dass ich mich sehr auf 2025 freue, denn dann wird man mich auch wieder im Megapark sehen.“ In der neuen Saison hat er 30 Auftritte geplant.