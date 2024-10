Bierkönig-Stars packen aus – bleibt der Ballermann 2024 ohne Top-Hit zurück? „Stimmung gleich Null“

Der Bierkönig ist das „Wohnzimmer Mallorcas“. Hier gehen nicht nur Party-Urlauber ein und aus, sondern auch zahlreiche Stars der Partyschlager-Szene geben sich hier Tag für Tag die Klinke in die Hand.

Einer von ihnen ist „Radler ist kein Alkohol“-Sänger Rick Arena. Der Ballermann-Star, der mit bürgerlichem Namen Patrick Wolf heißt, hat gemeinsam mit unserer Redaktion auf die diesjährige Saison zurückgeblickt. Warum sich dieses Jahr kein Top-Malle-Hit durchgesetzt hat, weiß er ganz genau.

+++ Bierkönig-Star Schürze sorgt für Klarheit – das steckt wirklich hinter „Layla“ +++

Bierkönig-Star Rick Arena deutlich: „Größte Killer“

2022 war es „Leyla“ von Schürze und DJ Robin, 2023 teilten sich wohl „Delfin“ und „Bumsbar“ das Sieger-Treppchen, doch was wird der Malle-Hit 2024? Bierkönig-Künstler Rick Arena ist sich da gar nicht mal so sicher. Denn er blickt gerade im Hinblick auf den diesjährigen Top-Hit am Ballermann kritisch auf das Partyschlager-Geschäft, das sich in den vergangenen Jahren gewandelt hat.

Auch interessant: Urlaub auf Mallorca: Unglaubliche Szene am Bierkönig – nach einer Stunde war es unvermeidbar

„Ein neuer Song pro Jahr ist nicht mehr normal – das hat sich komplett gewandelt“, wird der „Huren&Söhne GmbH“-Interpret im Gespräch mit unserer Redaktion deutlich. „Wenn man wirklich jeden Song, den man veröffentlichen würde, in dem Jahr auf der Bühne performen würde, dann wär die Stimmung gleich null. Und ich glaube, das könnte auch der größte Killer sein, warum sich in diesem Jahr kein Mallorca-Top-Hit durchgesetzt hat, wie ‚Leyla‘ und und und, weil’s einfach ein Übermaß an Songs gibt.“

Bierkönig-Kollege Schürze spricht von „großem Problem“

Dass Touristen am Ballermann einen Song vom Künstler rauf und runter hören und der auch noch aktuell bleibt, bis sie wieder zuhause angekommen sind, sei mittlerweile fast ein Ding der Unmöglichkeit. Denn noch bevor sich ein Malle-Hit überhaupt richtig entwickeln konnte, hätten die Malle-Stars schon längst wieder nachgelegt. „Ich glaube, der richtige Weg, auch für die Touristen, ist eigentlich der, weniger Songs zu machen“, so Arena.

Diese Bierkönig-Themen könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Auch Bierkönig-Kollege Schürze sieht die Masse an Ballermann-Hits in diesem Jahr als „großes Problem“. Ein Gesetz hätte sich auf Mallorca durchgesetzt: „Die Künstler, die die größte Marke haben, haben auch die größten Hits.“ Dass viele überwiegend nur noch in Duetten auftreten, sieht der „Leyla“-Interpret ebenfalls kritisch: „Das ist in zwei bis drei Jahren ausgeschöpft, wenn jeder immer die gleichen Duette macht.“

Auf die Frage an die Bierkönig-Künstler, ob sich dennoch ein Malle-Hit in diesem Jahr hervorgetan hat, haben beide aber dennoch eine klare Antwort. Während für Rick Arena Tobees aktueller Hit „Mozart (Ciao Niveau)“ ganz weit vorne sei, fällt Schürzes Wahl auf „Handwerker“ von Julian Sommer und Mickie Krause von 2023. Aber ob die Mallorca-Urlauber ihre Meinung zum Top-Hits 2024 teilen, das wird sich wohl spätestens nach dem Closing zeigen.