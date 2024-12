Laura Müller muss hart einstecken – „Kurz vor Weihnachten und nur ekelhafte Kommentare“

Laura Müller (24) begeistert ihre Fans mit einem neuen Babybauch-Foto – doch nicht alle sind entzückt. Die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler (52) erwartet ihr zweites Kind und teilt dieses Glück auf Instagram. Doch während die einen das Bild feiern, haben andere Follower nur Augen für den heftigen Filter.

Seit über sechs Jahren sind die 24-jährige Influencerin und der 52-jährige Partysänger ein Paar. Nach einer standesamtlichen Hochzeit und der Geburt ihres Sohnes Rome Aston lebt die Familie glücklich in Florida. Nun erwartet Laura erneut Nachwuchs und zeigt ihren Babybauch in einem eleganten weißen Kleid vor festlicher Kulisse. Eine liebevolle Botschaft an ihr ungeborenes Kind rundet den Post ab.

Laura Müller: Follower reagieren eindeutig

Doch neben den vielen Glückwünschen hagelt es auch Kritik – und die zielt auf die Bildbearbeitung ab. Einige Follower meinen, dass das Foto stark gefiltert wirkt. Kommentare wie „Oh super, endlich mal jemand, der keine Filter benutzt, so schön natürlich“ oder „Ich finde es toll, dass du keine übertriebenen Filter verwendest“, triefen vor Ironie.

Andere fragen sich, ob das Foto eher an KI oder an kreative Filterkünste erinnert. Ein User zieht gar den Vergleich zu Dieter Bohlen: „Wenn man dem Diether-Bohlen-Weichzeichner Konkurrenz macht.“ Eine Userin findet die Vergleiche übertrieben und merkt an: „Wahnsinn… Kurz vor Weihnachten und nur ekelhaft Kommentare. Kommt mal klar… Nächstenliebe und so.“

Trotz der Diskussionen dürfte Lauras Freude ungetrübt bleiben. Sie zeigt stolz ihren Babybauch und lässt die Kritiker links liegen.

Schließlich geht es um das bevorstehende Familienglück – und das ist bekanntlich unbezahlbar.