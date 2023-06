Es war DIE Nachricht der Woche. Michael Wendler und Laura Müller sind Eltern geworden. Am Montag ließ der Schlagerstar selbst via Twitter die Bombe platzen. Einige Tage zuvor sei sein Sohn Rome Aston in den USA geboren. Sowohl dem Kind als auch Laura gehe es gut, so der Sänger.

Kurze Zeit später meldete sich dann auch Laura Müller via Instagram zu Wort. „Um die Privatsphäre unseres Sohnes zu schützen, haben wir uns dazu entschlossen, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir bitten, unseren Wunsch auf Privatsphäre zu respektieren“, hieß es von der Influencerin.

Laura Müller und Michael Wendler wüten wegen Paparazzis

Ein durchaus überraschender Wunsch, schließlich hatte das Paar eigentlich vorgehabt, die Geburt via RTL Zwei im TV zu übertragen und auch bei „Only Fans“ nutzte Laura ihren nackten Babybauch, um noch ein paar zahlende Abonnenten mehr zu generieren.

Wenig überraschend aber auch, dass der fromme Wunsch der jungen Mutter nicht gehört wurde und schon kurze Zeit später erste Fotos der Familie an die Öffentlichkeit gelangten. Eine Tatsache, die Laura und Michael Wendler zum Kochen brachte.

Laura Müller: „Es ist so unglaublich abartig“

„Ich weiß nicht, was ich ekelhafter finde … Die Paparazzi, die unseren Wunsch nicht respektieren, unseren Sohn nicht in die Öffentlichkeit zu bringen, oder die Bildzeitung, die diese beauftragt hat“, schreibt der Wendler auf Twitter.

„Es ist so unglaublich abartig", schreibt die 22-Jährige. Sie fühle sich belästigt, so die Influencerin weiter. Dazu sei es „verwerflich", Geld mit ihrem Sohn zu generieren und ihr wiederum Vermarktung vorzuwerfen. Eine schwierige Aussage, schließlich hätte sie ja auch kein Problem damit gehabt, ihre Schwangerschaft großflächig im TV auszustrahlen. Auf der anderen Seite kann man aber auch den Wunsch einer jungen Mutter verstehen, die erste Zeit mit ihrem Baby ungestört verbringen zu können.