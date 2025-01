Laura Müller: Fotos aufgetaucht – wenige Tage nach der Geburt arbeitet sie schon wieder

Direkt nach der Geburt wieder arbeiten gehen? Ist das so richtig? Auf diese Frage gibt es wohl keine allgemeingültige Antwort. Jede Frau muss sie für sich selbst entscheiden. Auch Laura Müller musste sich diese Frage stellen und sie auch beantworten. Und siehe da: Ihre Antwort war – arbeiten.

Via Instagram veröffentlichte die Frau des Schlagersängers Michael Wendler ein erstes Bild von einem Shooting. An Weihnachten noch hatte das Paar bekanntgegeben, dass sein zweites gemeinsames Kind Ocean Amor „gesund und munter auf die Welt gekommen“ sei.

Laura Müller geht wieder arbeiten

Nun zeigte sich Laura Müller bereits wieder spärlich bekleidet. Wo? Natürlich auf der Erotikplattform Only-Fans. „Neues shooting online auf only“, schrieb Laura dazu. Und ihre Fans? Die waren geteilter Meinung ob der neuen Bildchen.

„Wenn ich zurückdenke, als mein Sohn geboren wurde, hatte ich keine Zeit, Shootings zu machen. Da war ich froh, wenn ich mich selber zwischendurch mal hinlegen durfte“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und eine andere ergänzt: „Da werden deine Söhne sicher einmal sehr stolz auf dich sein.“

Doch es gibt auch positives Feedback. „Du siehst wundervoll aus und so schön glücklich. Alles Liebe für euch“, schreibt beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Wann gehts endlich nach Kalifornien? Da gehörst du hin! Ins Showbusiness!“ Und ein Dritter jubelt: „Wunderschöne Frau!“

Was wird mit Michael Wendler?

Bei ihrem Mann Michael Wendler scheint es derzeit nicht so gut zu laufen. Der einstige Schlagerstar, der während der Coronapandemie mit erschreckenden Äußerungen aufgefallen war, hat es schwer, geeignete Locations für seine geplante Deutschland-Tour zu finden. Ein Auftritt auf einer Freifläche in Oberhausen wurde vom Stadtsportbund abgewehrt, ein Auftritt im Dorf Münsterland nach Protest unter anderem von Ikke Hüftgold ebenfalls abgesagt.

Geplant ist derzeit noch ein Konzert in Oberhausen am 6. September 2025 und Auftritte in einer Disco in Bochum und einem Festzelt in Datteln.