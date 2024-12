Michael Wendler wieder Papa: Bochumer Disco nutzt die Gunst der Stunde

Michael Wendler ist zum dritten Mal Papa geworden. Am zweiten Weihnachtstag meldeten sich der gefallene Schlagerstar und seine Partnerin Laura Müller via Social Media zu Wort. Ihr „Weihnachtswunder“. Nicht Jesus, dafür aber Ocean Amor, heißt der kleine Junge, den die Wendlers nun in ihrer Familie willkommen hießen.

Neben viel Häme für den durchaus besonderen Namen (hier gibt es alle spannenden Informationen) wanderten auch zahlreiche Glückwünsche an das frisch gebackene Ehepaar. Sicherlich Balsam auf die Seele von Michael Wendler, der nach seinen absurden und gefährlichen Aussagen im Rahmen der Corona-Pandemie von großen Teilen der Öffentlichkeit gecancelt worden war.

Bochumer Disco gratuliert Michael Wendler

Ein Problem, das sich der Wendler selbst eingebrockt hat, das ihn aber auch noch bis heute begleitet. Versucht der einstige Schlagerstar doch in seiner alten Heimat wieder Fuß zu fassen, also zumindest was Konzerte angeht. Bislang jedoch wurden alle Versuche, wieder auf einer deutschen Bühne zu stehen, nach kürzester Zeit, ob zu viel Gegenwindes wieder abgesagt.

Zwei Konzerte jedoch wurden bislang noch nicht wieder gecancelt. Eines in der Arena Oberhausen, und eines in der Bochumer Kult-Disco „Prater“. Letztere nutzte nun auch die Gunst der Stunde, Michael Wendler und Laura Müller zur Geburt zu gratulieren, und gleichzeitig noch Werbung für das Konzert in der eigenen Halle zu machen.

Michael Wendler zum dritten Mal Papa

„Wir gratulieren Michael Wendler und seiner Frau Laura zur Geburt ihres zweiten Sohnes und sagen herzlichen Glückwunsch“, schrieb das „Prater“ via Instagram und versah den Post direkt noch mit dem Plakat zur Show. Die soll am 24. Mai in Bochum stattfinden. Tickets gibt es übrigens noch zu kaufen. Kostenpunkt: 35,27 Euro.

Damit ist das Konzert in Bochum deutlich günstiger als das in Oberhausen. Hier verlangt Michael Wendler mit 66,80 Euro fast das Doppelte.