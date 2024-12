Michael Wendler bekommt zweiten Sohn: Fans fassungslos – „Das arme Kind“

Die Geburt eines Kindes ist immer ein Wunder. Die Geburt, die ersten Geräusche, wenn es gesund ist und das erste Mal im Arm einschläft. Es ist ein Wunder, das Michael Wendler und seine Frau Laura Müller nun ein zweites Mal gemeinsam erleben dürfen.

Rund anderthalb Jahre nach der Geburt von Rome Aston kam nun das „Weihnachtswunder“ der Wendlers auf die Welt. Und wer schon beim Namen ihres ersten Kindes verwundert die Stirn runzelte, sollte sich nun ernsthaft Sorgen um anhaltende Falten machen. Der zweite Sohn von Laura Müller trägt nämlich den Namen „Ocean Amor“.

Michael Wendler ist wieder Papa geworden

Richtig gelesen, hatte man beim ersten Kind sich noch die Frage gestellt, was die ewige Stadt und eine britische Automarke zu bedeuten hatten, dürfte nun sehr plastische Bilder vor Augen bekommen. Liebe im Ozean… naja, das darf nun jeder selbst für sich entscheiden.

++ Michael Wendler und Laura Müller: Das zweite Baby ist da! Sein Name schlägt hohe Wellen ++

Bei den Fans auf Facebook jedenfalls kommt der Name nur bedingt gut an. „Mich würde interessieren, wie man diesen Namen ausspricht“, heißt es da beispielsweise von einer Anhängerin des Mannes, der in der jüngeren Vergangenheit mehr durch abstruse Theorien im Rahmen der Corona-Pandemie auffiel als durch seine Sangeskünste.

Doch es gibt noch heftigere Aussagen. „Das arme Kind. So ein bescheuerter Name“, heißt es beispielsweise. Oder: „Herzlichen Glückwunsch Micha. Der Name ist wohl bodenlos.“ Nun ja, Geschmäcker sind verschieden. Und in Amerika, der Wahlheimat der Wendlers, ist man bekanntlich ein wenig experimentierfreudiger als in Deutschland.

Irre Namen in haben in Amerika Tradition

Die Tochter des kanadischen Rock-Sängers Bryan Adams hört beispielsweise auf den Namen „Mirabella Bunny“. Der Sohn von Schauspieler Nicolas Cage heißt „Kal-El“. Und US-Sänger John Mellencamp nannte seinen Sohn „Speck“. Da klingt Ocean Amor ja fast noch ganz normal, oder?

Fotos des Jungen gibt es bislang nicht. Ebenso verzichtete das Paar bislang darauf, Bilder ihres ersten Sohnes Rome-Aston der Öffentlichkeit zu präsentieren. Aber vielleicht ist es ja im Mai so weit. Dann will Michael Wendler schließlich in Bochum ein Konzert geben.