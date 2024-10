Angst um Laura Müller und Michael Wendler: „Danke für euer Mitgefühl“

Dramatische Szenen in Florida. In der Nacht zu Donnerstag erreichte Hurrikan Milton den US-Amerikanischen Bundesstaat. Mit bis zu 193 Kilometern pro Stunde traf Milton auf Land, sorgte für Verwüstung und Chaos. Menschen starben. Auch Laura Müller und der, seit seinen furchtbaren Aussagen im Rahmen der Corona-Epidemie, umstrittene Schlagersänger Michael Wendler leben in der Gegend. Doch sie sind mittlerweile außer Gefahr, wie Laura nun via Instagram bekannt gab.

„Vielen lieben Dank an alle Nachrichten, die bei mir eintrudeln. Danke für euer Mitgefühl. Wir sind evakuiert und werden Hurricane Milton hoffentlich sicher überstehen. Die Sicherheit unseres Sohnes und unseres ungeborenen Sohnes sind das Wichtigste! Meine Gedanken sind bei allen betroffenen Menschen“, schreibt Laura in ihrer Instagram-Story.

Michael Wendler, Laura Müller und der Hurricane Milton

Und es scheint den beiden wirklich gutzugehen, teilte Laura Müller doch in der Nacht zu Donnerstag (deutscher Zeit) schon wieder Videos auf Instagram, in denen sie ihren nackten Babybauch streichelt.

Anders sieht das für viele Menschen in Florida aus. Viele Flughäfen sind gesperrt, Männer, Frauen und Kinder bangen um ihr Zuhause, um ihre Leben. Experten warnen ob der ungewöhnlichen Größe des Sturmes vor extremen Gefahren. Sie rechnen mit lebensbedrohlichen Sturmfluten und massiven Überschwemmungen. Wie viele Tote es bislang gibt, ist bislang noch unbekannt.

Michael Wendler selbst hat sich bislang noch nicht via „X“ zu Hurricane Milton geäußert. Sein letztes Posting via „X“ stammt vom ersten Oktober dieses Jahres. Darin bewirbt der Schlagersänger einen neuen Song aus seinem kommenden Album „Unfassbar stark“, das im März 2025 herauskommen wird. Die erste Single daraus kündigte der umstrittene Sänger für den Dezember 2024 an.