Monster-Hurrikan wütet über Florida: Mehrere Tote – diese Bilder gehen unter die Haut

Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren und Millionen Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Viele verbarrikadierten ihre Häuser, sicherten Möbel und Autos und hofften das Beste. Und nun tobt Hurrikan Milton über Florida – mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h hat er nun die Koralleninsel erreicht.

Längst ist die Rede von einem „Monster“ – einem der schlimmsten Hurrikane seit 100 Jahren. Und er bedroht vor allem den Großraum Tampa Bay, in dem mehr als drei Millionen Menschen leben. Dabei ist die Gefahr bereits jetzt sehr akut: Mindestens 19 Tornados hat der Sturm schon ausgelöst und über 100 Häuser zerstört – ein Bild der Verwüstung, das unter die Haut geht.

Todesopfer wegen Tornados – Hurrikan „Milton“ nähert sich Florida

Die Flughäfen sind längst geschlossen, viele Tankstellen verbarrikadiert, die Straßen menschenleer – und immer deutlicher wird, dass es um „Leben und Tod“ geht. Noch bevor der Hurrikan eintraf, wüteten in Teilen Floridas bereits Tornados. Zudem schnellten die Wasserpegel in die Höhe, da die heftigen Sturmböen das Meerwasser ins Innere des Landes drückten. Todesopfer durch Auswirkungen des Sturms wurden bereits aus St. Lucie County gemeldet, wie der Fernsehsender WPTV berichtete. Dort seien mehrere Tornados aufgezogen, wodurch laut dem Sheriff des Countys Todesopfer aus einer Rentnergemeinde zu beklagen seien.

Auch auf X (früher „Twitter“) teilen Menschen schockierende Bilder mit der Welt. Mehrere Aufnahmen zeigen einen großen Wirbelsturm mit hellen, starken Blitzen, der sich einem großen Wohnhaus nähert – aber nicht nur Häuser sind bedroht, sondern auch zahlreiche Kultur- und Sportstätten. So teilte ein anderer Nutzer ein Video einer Baseball-Halle eines bekannten US-Baseballteams. Doch bei der Halle der Tampa Bay Rays müssen nun auch die Fans den Atem anhalten – das komplette Dach wurde abgerissen und hängt nur noch in Fetzen an der Dachkonstruktion.

Hurrikan „Milton“: Millionen Menschen in Gefahr

Die Berichte, die Todesopfer, wie auch die schockierenden Bilder gehen vielen Menschen unter die Haut. So kommentieren bereits viele User unter den Webvideos, dass sie für die Bewohner Floridas beten und helfen werden. Und auch zahlreiche Prominente haben bereits große Summen gespendet. So versucht Taylor Swift den Betroffenen zu helfen und spendete rund fünf Millionen US-Dollar (ca. 4,5 Millionen Euro).

Eines ist sicher – der Hurrikan kommt näher und die Folgen werden enorm sein. Es bleibt zu hoffen und zu beten, dass viele Menschen und Tiere die Katastrophe unbeschadet überstehen.