Kristen Stewart: Jetzt ist es raus – „Twilight“-Fans hören ganz genau hin

Mit ihrer Rolle als Bella Swan in den „Twilight“-Filmen (2008-2012) gelang Kristen Stewart der Durchbruch. Die Fantasy-Romanze zwischen ihr und Leinwand-Vampir Edward (Robert Pattinson) wurde zum Mega-Hit und spielte weltweit im Kino mehr als 3,3 Milliarden US-Dollar ein – bereits die Buchvorlage von Stephenie Meyer war zuvor zum Bestseller geworden.

Doch trotz des Erfolges wurden die Twilight-Filme von vielen als schnulziger Teenie-Kitsch abgestempelt, Kristen Stewart und Robert Pattinson – für einige Jahre auch im realen Leben ein Paar – mussten sich einiges an Spott anhören.

+++ „Furiosa: A Mad Max Saga“: Kurz vor Kinostart ist es offiziell – Fans müssen jetzt mehr bezahlen +++

Mittlerweile haben sich beide Stars jedoch von ihrem „Twilight“-Image befreit. Pattinson darf nun Batman spielen – und Kristen Stewart wurde für ihre Performance als Lady Diana im Drama „Spencer“ 2023 sogar für einen Oscar nominiert.

Doch jetzt werden die „Twilight“-Fans womöglich hellhörig – denn Kristen Stewart kehrt ins Vampir-Genre zurück!

Kristen Stewart wieder in Vampir-Film zu sehen

Die 34-Jährige steht nämlich schon bald für den Vampir-Horror-Film „Flesh of the Gods“ vor der Kamera. Das berichteten die gut informierten Branchenmagazine „Hollywood Reporter“ und „Variety“ am Donnerstag (2. Mai). Regie wird der Kanadier Panos Cosmatos führen, das Skript stammt vom Autor des Kult-Thrillers „Sieben“ (1995).

Kristen Stewart spielt eine junge Frau in den 1980er Jahren, die mit ihrem Ehemann („Dune“-Star Oscar Isaac) Nacht für Nacht durch die Clubs von L.A. zieht. Dabei kommt es zu einer mysteriösen Bekanntschaft, die das Paar in eine Unterwelt von Glamour, Genuss und Gewalt ziehen soll.

Mehr wird zur Handlung noch nicht verraten – auch steht noch nicht fest, ob Stewart selbst einen Vampir spielt oder im Laufe des Films zur Blutsaugerin wird. Regisseur Cosmatos kündigte an, er wolle die Zuschauer mit „Flesh of the Gods“ mit „in das glitzernde Herz der Hölle“ nehmen.

„Flesh of the Gods“ soll 2025 ins Kino kommen. Ab dem 18. Juli 2024 ist Kristen Stewart in der blutigen Indie-Romanze „Love Lies Bleeding“ zu sehen, die bereits auf der Berlinale und beim Fantasy Filmfest für Furore sorgte.