König Charles III.: Irre Aktion zur Krönung – Royals-Fans haben einzigartige Chance

Die bevorstehende Krönung von König Charles III. sorgt für Schlagzeilen – schließlich dreht sich in der kommenden Woche alles um diesen historischen Moment. Dabei gibt es ein unglaubliches Angebot von Uber, das die Kunden in London in Staunen versetzen wird. Wie du dich selbst einmal wie König Charles fühlen kannst, erfährst du hier.

König Charles III.: Uber lanciert „Coronation Carriage“

Am 6. Mai wird König Charles offiziell gekrönt, und alle Augen sind auf Großbritannien gerichtet. Um dieses spektakuläre Ereignis gebührend zu feiern, hat Uber eine der einzigartigsten Fahrten aller Zeiten entwickelt. Die „Coronation Carriage“ ist für Uber-App-Nutzer vom 3. bis 5. Mai im Londoner Dulwich Park verfügbar.

Die aufwändig verzierte Kutsche ist in Anlehnung früherer Kutschen entworfen und bietet den Fahrgästen die Möglichkeit, sich einmal im Leben wie ein echter Royal zu fühlen, der zu einer königlichen Feierlichkeit fährt.

König Charles III.: Einmal fahren wie ein Royal

Die Krönungskutsche von Uber ist mit Plüschsitzen, bestickten Kissen und Überwürfen ausgestattet, damit sich die Uber-Kunden während der Fahrt auch so richtig königlich fühlen können. Bist du während der Krönung vor Ort, dann ist das Buchen der königlichen Kutsche spielend leicht.

Um mit der „Uber Coronation Carriage“ zu fahren, gehen die Nutzer zum Carriage Drive Eingang des Dulwich Parks, und der Concierge wird die Fahrt über die App buchen, ohne das Passagiere auch nur einen Finger rühren müssen. Ein Manko gibt es allerdings: Jeden Tag steht nur eine begrenzte Anzahl von Fahrten zur Verfügung.

Die Einnahmen spendet Uber im Anschluss an Spana, eine in Großbritannien ansässige Wohltätigkeitsorganisation. Sie setzt sich für das Wohlergehen von Arbeitstieren auf der ganzen Welt ein. Spana feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen.