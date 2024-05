Kate Middleton fehlt nach Krebs-Diagnose – nun soll König Charles erste Maßnahmen treffen

Ende März schockierte Kate Middleton die Welt mit ihrer Krebs-Diagnose. Mutig trat die Frau von Prinz William vor die Öffentlichkeit und gab ihre Krankheit bekannt (hier mehr dazu). Bereits seit Februar befindet sich die 42-Jährige in Chemo-Therapie.

Öffentliche Auftritte gibt es seitdem keine mehr und auch ihre royalen Verpflichtungen hat sie zunächst auf Eis gelegt. Doch der Terminkalender der Royals ist prall gefüllt. Nun soll König Charles III. sich einen Plan zurechtgelegt haben, um die Auszeit von Kate Middleton zu kompensieren.

Kate Middleton soll weiter aussetzen

An erster Stelle steht für Kate Middleton nun ihre Gesundheit. Und auch das britische Königshaus will der dreifachen Mutter in dieser schwierigen Zeit den Rücken frei halten. Wie die „Daily Mail“ berichtet, stehe schon jetzt fest, dass sie auch im Sommer bei öffentlichen Aufgaben und Events fehlen werde.

+++ König Charles III.: Faustdicke Überraschung – schon in vier Jahren ist es soweit +++

Fast zur gleichen Zeit wie Kate ereilte auch König Charles eine schockierende Krebs-Diagnose. Doch das Oberhaupt der britischen Thronfolge hat seine Aufgaben weitestgehend wieder übernommen, zeigt sich der breiten Masse. Und auch für die Vertretung seiner Schwiegertochter soll er dem Bericht zufolge bereits einen Plan B haben.

SIE soll Kate Middleton vertreten

Demzufolge soll Prinzessin Beatrice ihn bei den bevorstehenden Events unterstützen. Wenn König Charles also demnächst auf diversen Gartenpartys, dem Staatsbankett für das japanische Kaiserpaar oder der „Trooping The Colour“-Parade zu sehen ist, könnte Beatrice nicht weit sein.

Außerdem könne die royale Familie bei den öffentlichen Auftritten auch auf die Unterstützung ihrer Schwester, nämlich Eugenie zählen. Das besagt zumindest eine Quelle der „Daily Mail“. Während die beiden Schwestern Kate Middleton vertreten, kann sie sich hinter den Kulissen ganz ihrer Genesung widmen.