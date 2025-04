König Charles: Überraschender Besuch zum Hochzeitstag – „Er sieht unwohl aus“

Seit Jahrzehnten schon stellt König Charles sein Privatleben hinter den Dienst für die Krone. Selbst seine Krebs-Erkrankung hält ihn nicht davon ab, gemeinsam mit seiner Ehefrau Camilla den royalen Pflichten nachzugehen – da bildete auch der 20. Hochzeitstag des Paares am Mittwoch (9. April) keine Ausnahme.

König Charles: Geheime Botschaft – das Jahr muss dafür endenVon Zweisamkeit für König Charles und Camilla war an diesem Tag keine Spur. Kein Wunder, befinden sich die Royals aktuell auf einer viertägigen Italien-Reise, haben dort einige diplomatische Treffen. Ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag kam es zu einer besonderen Begegnung, die hohe Wellen schlägt.

König Charles trifft Papst Franziskus

Es gibt wohl schlimmere Orte als Italien, an denen man seinen Hochzeitstag verbringen kann. Doch für romantische Momente blieb König Charles und seiner Camilla am Mittwoch, ihrem 20. Hochzeitstag, wenig Zeit. Statt einem intimen Dinner oder einem privaten Ausflug trafen die britischen Royals in Rom Papst Franzikus.

Der 88-Jährige lag von Februar bis März 2025 knapp einem Monat wegen einer beidseitigen Lungenentzündung im Krankenhaus, erholt sich seit seiner Entlassung vor einigen Wochen im Vatikan. Dort traf er auch König Charles und Camilla. Rund 20 Minuten dauerte die Audienz im Gästehaus Casa Santa Marta.

König Charles „zutiefst berührt“

Erst am Mittwochmorgen stand fest, dass das Treffen beider Männer stattfinden kann, war es doch vom Gesundheitszustand des Pontifex abhängig. Auf dem Instagram-Account der „Royal Family“ wurde die Begegnung festgehalten.

Auf einem Foto sieht man den Papst sitzend, während Königsgemahlin Camilla ihm die Hand schüttelt und König Charles daneben steht. „Was für ein besonderer Anlass! Ein besonderer Moment für Ihre Majestäten, als sie gestern seine Heiligkeit Papst Franziskus im Vatikan privat getroffen haben. König und Königin waren zutiefst berührt von den freundlichen Äußerungen des Papstes zu ihrem 20. Hochzeitstag und geehrt, ihm ihre besten Wünsche persönlich mitteilen zu können“, heißt es dazu.

In den Kommentaren äußern sich viele Royals-Fans zu dem Treffen. „Der Papst sieht unwohl aus… Gott segne ihn“, schreibt jemand. Ein anderer Kommentator dagegen findet: „Ein schönes Bild in so dunklen und traurigen Zeiten.“ Ein weiterer freut sich: „Ich hatte gehofft, dass sie sich treffen!“