König Charles: Geheime Botschaft – das Jahr muss dafür enden

Nachdem König Charles III. (76) am Commonwealth Day mit seiner Familie glänzte, brodelt es hinter den Palastmauern.

Am Montag (10. März) öffnete sich das Tor des Buckingham Palace, um den Startschuss für den spektakulären Staffellauf der Commonwealth-Spiele 2026 zu geben. Doch nicht nur der hölzerne Staffelstab sorgte für Furore. Sondern auch das, was in ihm verborgen liegt: eine mysteriöse Botschaft des Königs höchstpersönlich!

König Charles III. weckt die Neugierde vieler Royals-Fans

Der schottische Eschenholzstab, übergeben an den sechsmaligen Olympiasieger und Mitkrebspatienten Sir Chris Hoy, soll die geheime Nachricht bis zur Eröffnungszeremonie der Spiele im Jahr 2026 sicher verwahren. Was verbirgt sich hinter den königlichen Worten? Hoy zeigt sich bewegt: „Es ist etwas ganz Besonderes. Ich wollte es langsam angehen lassen und nicht zu sehr hetzen.“

+++ Auch spannend: König Charles III. erreicht traurige Nachricht – Sohn Harry geht drastischen Schritt +++

„Es ist eine sehr private und intime Zeremonie, es sind nicht Tausende von Menschen hier, aber es ist ein ganz besonderes Gefühl, dabei zu sein“, so der Olympiasieger weiter. Doch das ist nicht alles! Zum ersten Mal in der Geschichte wird jede der 74 Commonwealth-Nationen ihren eigenen Staffelstab mit einer individuellen Botschaft des Königs erhalten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nur Stunden zuvor stand König Charles mit Königin Camilla, Prinzessin Anne, Kate Middleton und Prinz William im Rampenlicht der Westminster Abbey. Der Gottesdienst zum Commonwealth Day – ein königliches Spektakel, das niemand verpassen wollte.

Weitere Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Letztes Jahr musste König Charles die Zeremonie auslassen. Der Grund? Eine erschütternde Krebsdiagnose im Januar. Doch dieses Jahr zeigt sich der Monarch stark und entschlossen.