Offene Worte über König Charles‘ Krebserkrankung: Sie kommen von Camilla

König Charles versetzte die ganze Welt in große Sorge, als seine Krebs-Erkrankung publik wurde. Viele Details über seine Krankheit sind nicht bekannt. Jetzt sprach allerdings Camilla über den Krebs ihres Mannes.

Als König platzt der Terminkalender von Charles aus allen Nähten – und das soll sich auch während seiner Krebserkrankung nicht ändern, wie Camilla betonte. Seine Leidenschaft für seine royale Rolle lässt Charles „weitermachen“ und helfe ihm sogar bei seiner Genesung.

König Charles ist motivierter denn je

Wie das englischsprachige Medium „Mirror“ schreibt, erzählte Camilla, wie sehr der König „davon angetrieben wird, anderen zu helfen“, und gelobte, „immer mehr zu tun“ – und das trotz seiner Krebsbehandlung!

+++Meghan Markle: Erste Tage bei den Royals waren „peinlich und urkomisch“+++

Anlässlich des Italien-Besuchs des Paares sprach die 77-Jährige mit Journalisten – und scherzte, dass sie ihren Mann gebeten hatte, seinen proppenvollen Terminkalender zu reduzieren. Doch Charles wies Camillas Bitte zurück und betonte, dass seine Arbeit ihn antreibe.

Camilla: „Das ist das Problem“

„Ich glaube, er liebt seine Arbeit und sie motiviert ihn. Und ich finde es wunderbar, wenn man krank war und sich erholt, es einem besser geht, und er jetzt immer mehr und mehr machen will. Das ist das Problem!“, betonte Camilla.

Mehr royale News: Prinz Harry: Palast-Insider plaudert es aus – hier ist er nicht willkommen

Obwohl Charles weiterhin regelmäßig gegen seiner Krebserkrankung behandelt wird – und erst vor wenigen Wochen wegen Nebenwirkungen der Medikamente ins Krankenhaus eingeliefert wurde – ist er entschlossener denn je, seinen königlichen Pflichten nachzukommen.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

König Charles will nach Kanada reisen

So will er in diesem Jahr zahlreiche Staatsbesuche im In- und Ausland wahrnehmen. Unter anderem will Charles die weite Reise nach Kanada antreten. Bleibt nur zu hoffen, dass der Monarch sich mit diesem Vorhaben nicht übernimmt.