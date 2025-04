Prinz Harry: Palast-Insider plaudert es aus – hier ist er nicht willkommen

Es sind mal wieder schwere Zeiten für Prinz Harry. Der Bruder von Prinz William war kürzlich in England, nahm in London einen wichtigen Gerichtstermin wahr.

Nachdem es dort zu einem Tumult gekommen war, wurde Prinz Harry von seinen Bodyguards schnell aus dem Saal geführt (wir berichteten). Auch an einem anderen Ort in seinem Heimatland ist er nicht willkommen, wie ein Insider jetzt offenbart. So ist Prinz Harry zu einem wichtigen Royals-Event nicht eingeladen.

Prinz Harry wird nicht zu Royals-Event kommen

Die Militärparade „Trooping the Colour“ ist eine feste Tradition für die britischen Royals sowie Fans auf der ganzen Welt. Schließlich beinhaltet das Event nicht nur eine farbenfrohe und spektakuläre Flugformation am Himmel, sondern versammelt auch alle Royals auf dem Balkon des Buckingham Palastes.

Im letzten Jahr markierte die Militärparade ein besonderes Highlight, als sich die an Krebs erkrankte Kate Middleton erstmals nach ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit wieder an der Seite der königlichen Familie zeigte.

Auch in diesem Jahr werden Prinz William, seine Ehefrau und die gemeinsamen Kinder George, Charlotte und Louis an der Seite von König Charles III. stehen und dem Volk zuwinken – das bestätigte jetzt Royals-Experte Russell Myers auf Instagram. Prinz Harry dagegen hat zum vierten Mal in Folge keine Einladung bekommen.

Prinz Harry: „König möchte mit seinen Lieben erscheinen“

„Nach einem turbulenten Jahr, in dem Charles gegen den Krebs kämpfte und mit einer Reihe kontroverser familiärer Probleme im Herzen der Monarchie konfrontiert war, möchte der König Seite an Seite mit seinen Lieben erscheinen, um die britischen Kriegshelden zu ehren“, erklärt Insider Myers in seinem Beitrag.

Neben der Familie von Prinz William findet sich natürlich auch Camilla als Ehefrau des Königs in der Aufzählung der Gäste. Prinz Harry, Meghan Markle und deren Kinder Lilibeth und Archie werden nicht erwähnt. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Sussexes wohl weder zu den „Lieben“ gehören noch bei der traditionellen Parade willkommen sind.