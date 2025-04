Prinz Harry in London – plötzlich wird er abgeführt!

Drama im High Court! Prinz Harry (4o) kämpft derzeit in London um seinen Schutz in Großbritannien und sorgt für Schlagzeilen. Ein Zwischenfall wirft alles durcheinander.

Am zweiten Tag seines Berufungsverfahrens wird es plötzlich brenzlig. Eine Unterstützerin ruft laut: „Ich unterstütze Sie, Prinz Harry!“ Sofort greifen die Bodyguards ein, bringen den Prinzen in Windeseile aus dem Saal. Sicherheit steht an erster Stelle! Doch warum das Ganze?

Prinz Harry erlebt Chaos vor Gericht

Der rothaarige Royal ist entschlossen, für mehr Schutz in seiner Heimat zu kämpfen. Seit seinem royalen Rückzug 2020 fühlt er sich ungeschützt. Das Ravec-Komitee hat ihm nach seinem Umzug in die USA nur verminderten Schutz gewährt. Für den Sohn von König Charles III. (76) inakzeptabel.

Seine Anwälte betonen, dass Harry aufgrund seiner Vergangenheit als Royal und Soldat in Afghanistan besonderen Gefahren ausgesetzt ist. Eine frühere Niederlage vor Gericht hält ihn nicht auf. Jetzt fordert er mehr staatlichen Schutz, wenn er das Vereinigte Königreich besucht. „Es geht um sein Recht auf Sicherheit in der Heimat“, erklärt ein Sprecher.

Harrys persönliche Anwesenheit zeigt dabei, wie wichtig ihm dieser Kampf ist. Doch auf ein Treffen mit der königlichen Familie verzichtet er – die Spannungen sind zu groß. Seit der Veröffentlichung seiner Memoiren ist das Verhältnis angespannt.

Die Anhörungen enden am Mittwoch, aber das Urteil lässt auf sich warten. Ob Harry seinen Schutz bekommen wird?