Prinz Harry: Traurige Nachricht macht die Runde

Es hätte der große Moment der Versöhnung sein können – Prinz Harry und König Charles III.! Vater und Sohn, nach 14 Monaten endlich wieder vereint. Doch stattdessen: Funkstille. Harry war da. Charles war da. Nur ein paar Kilometer lagen zwischen ihnen. Und trotzdem: Kein Treffen, kein Gespräch, keine Geste der Annäherung.

Am Dienstag (8. April) reiste der Herzog von Sussex nach London, um vor dem Royal Courts of Justice persönlich bei einer Anhörung zum Thema Polizeischutz zu erscheinen. Zeitgleich hielt sich König Charles in der Hauptstadt auf, zur Vorbereitung auf seine nächste Krebsbehandlung vor einer offiziellen Reise nach Italien.

Prinz Harry: Bittere Absage

Prinz Harry ist zurück in Großbritannien – für einen Moment zumindest. Der Grund: Die Sicherheit des Herzogs. Soll Harry auch nach seinem Rückzug aus dem engen Kreis der Royals staatlich finanzierter Polizeischutz zustehen? Im Februar 2024 verlor er den Prozess dazu, doch nun geht es in die nächste Runde. Eine perfekte Gelegenheit, auch seinem Vater vor Ort einen Besuch abzustatten, doch nicht mit Harry.

Ausgerechnet jetzt, wo sie sich begegnen könnten, scheint der Graben tiefer denn je.

Prinz Harry kämpft weiter

Wie der „Mirror“ schreibt, antwortete Prinz Harry auch auf die Fragen der Reporter mit Schweigen. So soll ihn die Presse beim Betreten des Gerichts zugerufen haben: „Hast du mit deinem Vater gesprochen?“ Doch von Harry kommt kein Kommentar. Nur ein kurzes Winken, dann verschwindet er im Saal.

+++Prinz Harry erhebt schwere Vorwürfe – vom königlichen Rückzug „gezwungen“+++

Insider berichten, König Charles sei zunehmend „frustriert“ über den nicht enden wollenden Rechtsstreit seines Sohnes. Vor allem, weil Harry offenbar glaube, sein Vater könne direkt über den Polizeischutz entscheiden. Ein Irrglaube, heißt es. Doch der Vorwurf steht im Raum: Will Harry den König unter Druck setzen?

Mehr Promi-News:

Der Gerichtsstreit jedenfalls zieht sich. Harry fühlt sich „unterschiedlich, ungerechtfertigt und minderwertig behandelt“, wie es das Berufungsgericht ausdrückt. Seine Anwältin kritisiert das damalige Verfahren scharf: Die Entscheidung über seinen Schutz sei nicht regelkonform gefallen.

Während drinnen also die Frage beantwortet wird, wie sein Polizeischutz in Zukunft aussieht, fragt sich die Welt auch: Warum hat Harry die Chance auf ein Treffen mit seinem Vater verstreichen lassen?