König Charles hält Rede – plötzlich passiert es

König Charles hat vor einiger Zeit die Diagnose Krebs erhalten – ein Schock für die ganze Welt! Doch dass der britische Monarch trotz der Krankheit seinen Humor nicht verloren hat, bewies er jetzt eindrucksvoll bei einem Staatsbesuch in Italien.

König Charles III. sprach vor den Kammern des italienischen Parlaments in Rom – und dann passierte es: Der 76-Jährige brachte die Anwesenden mit einem kleinen Seitenhieb gegen seine Landsleute zum Lachen, wie das Online-Portal „Promiflash“ berichtet.

König Charles witzelt über die britische Küche

„Ich hoffe nur, dass Sie uns verzeihen, wenn wir gelegentlich Ihre wunderbare Küche verhunzen“, sagte Charles mit einem Augenzwinkern. Sein Humor kam gut an.

+++Meghan Markle: Erste Tage bei den Royals waren „peinlich und urkomisch“+++

Was ebenfalls gut ankam: Dass Charles die Rede sowohl auf Englisch als auch Italienisch hielt. „Ich hoffe, ich ruiniere Dantes Sprache nicht so sehr, dass ich nicht mehr nach Italien eingeladen werde“, entschuldigte er sich vornherein für eventuelle Fehler in seiner Aussprache.

Mehr royale News: Prinz Harry: Palast-Insider plaudert es aus – hier ist er nicht willkommen

König Charles kam zusammen mit seiner Frau Camilla

Zusammen mit seiner Frau Camilla stattete er dem Grab von Dante Alighieri einen Besuch ab. Alighieri war ein italienischer Dichter und verstarb im Jahr 1321.

Die lustige und gelöste Art, die Charles bei seinem Italien-Besuch an den Tag legte, wird viele Fans freuen. Erst kürzlich machten beunruhigende Schlagzeilen die Runde. Charles musste ins Krankenhaus eingeliefert werden!

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

König Charles: Diese Bilder beruhigten die Fans

König Charles III. hatte einige Termine gestrichen, nachdem er wegen seiner laufenden Krebsbehandlung in die Klinik musste. Er kehrte jedoch schnell ins Clarence House zurück und machte sich weiter an seine Arbeit. Kurze Zeit später wurde er schon wieder lächelnd in der Öffentlichkeit gesehen, als er in einen Audi stieg (wir berichteten). Bleibt zu hoffen, dass der Monarch seinen Kampf gegen den Krebs so tapfer weiter bestreitet.