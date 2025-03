König Charles nach Klinik-Aufenthalt erstmals gesichtet – seine Reaktion spricht Bände

Diese Nachricht war ein absoluter Schock für viele Royals-Fans weltweit: König Charles III. musste ins Krankenhaus! Jetzt wurde der 72-Jährige erstmals nach seinem Klinik-Aufenthalt gesichtet.

König Charles III. hatte einige Termine gestrichen, nachdem er wegen seiner laufenden Krebsbehandlung ins Krankenhaus musste (wir berichteten). Am Donnerstagabend (27. März) kehrte der Monarch ins Clarence House zurück und soll „wie üblich“ arbeiten.

König Charles III. wurde in einem Audi gesichtet

Doch um seine Gesundheit zu schützen, hat der König mehrere Verpflichtungen in Birmingham abgesagt. Nach seinem jüngsten Krankenhaus-Aufenthalt zeigte er sich am Freitagmorgen (28. März) erstmals wieder in der Öffentlichkeit, wie der „Mirror“ berichtet.

Und seine Reaktion sprach Bände: Als Charles seine Residenz im Clarence House verließ und sich auf den Weg zu seinem Landsitz Highgrove in Gloucestershire machte, wurde er lächelnd in einem Audi gesehen.

Buckingham Palast spricht von „Vorsichtsmaßnahme“

Szenen, welche die Royals-Fans wohl beruhigen dürften. Und auch eine Mitteilung des Buckingham Palasts sorgte für Beruhigung. Man sprach von einer „Vorsichtsmaßnahme“.

„Nach einer geplanten und laufenden medizinischen Krebsbehandlung heute Morgen traten beim König vorübergehende Nebenwirkungen auf, die eine kurze Beobachtung im Krankenhaus erforderlich machten“, hieß es in einem Statement des Buckingham Palast am Donnerstag (27. März).

König Charles‘ Italien-Reise im April soll stattfinden

Ebenfalls ein positives Signal: Charles soll auch seine geplante Italien-Reise Anfang April wahrnehmen können. Die Reise Richtung Mittelmeer wäre Charles erste Auslandsreise des Jahres. Es scheint also, als bestehe wirklich kein Grund zur Sorge.