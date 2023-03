König Charles in Berlin: DIESE alltägliche Aktion ist streng verboten

Es ist eine riesige Ehre für dieses Land: Auf seiner ersten großen Auslandsreise besucht König Charles III. Deutschland. Am Mittwoch und Donnerstag wird der Nachfolger von Queen Elizabeth II. mitsamt seiner Frau Camilla Berlin besuchen. Auf dem Plan stehen unter anderem ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ein Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz und ein Besuch am Brandenburger Tor. Wir sind bei Charles‘ erstem Deutschlandbesuch als König live für dich dabei.

Dienstag, 28. März 2023

11 Uhr: Wenn du König Charles III. in Berlin persönlich begrüßen möchtest, musst du nicht nur schnell sein, sondern auch einige Regeln beachten. Denn eines ist klar: Einem König kann man nicht so begegnen, wie beispielsweise einem Schauspieler oder Musiker.

Wenn du also König Charles III. am Mittwoch (29. März 2023) begrüßen willst, solltest du nicht nur frühzeitig vor Ort sein (zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr ist Einlass am Pariser Platz), sondern auch einige Regularien beachten.

König Charles III. in Berlin: Keine Selfies, keine Autogramme

Ganz wichtig: Du darfst dem König niemals den Rücken zuwenden. Autogrammwünsche oder Selfies mit dem Monarchen sind ebenfalls nicht gewünscht. Zudem solltest du auf keinen Fall brisante Themen ansprechen. Fragen nach Prinz Harrys Buch ziemen sich also eher nicht.

Und auch die Begrüßung des Königs ist nicht ganz ohne. So solltest du dich zur Begrüßung von Charles verbeugen oder einen Knicks machen. Die korrekte Anrede lautet „His majesty“. Und ganz wichtig: Es ist unhöflich, den König anzufassen!

