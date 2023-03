König Charles III. in Deutschland: HIER kommst du ihm ganz nah

Die Aufregung ist groß. Am 29. März reist König Charles III. gemeinsam mit seiner Ehefrau Camilla nach Deutschland. Es ist sein erster Besuch als Staatsoberhaupt hier, nachdem er im September 2022 zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie der Commonwealth Realms ernannt worden ist.

Wer König Charles III. einmal mit eigenen Augen sehen möchte, sollte sich also von Mittwoch bis Freitag in Berlin, Brandenburg oder Hamburg aufhalten. Wir verraten dir, wo und wann man den Monarchen bei uns zu sehen bekommt.

Am Brandenburger Tor triffst du König Charles III. zuerst

Für seinen Besuch in Deutschland hat sich der 74-Jährige gleich drei Tage freigeschaufelt. Los geht es am Mittwoch, den 29. März. Nachmittags werden Charles III. und Camilla am Brandenburger Tor in Berlin erwartet. Dort soll das Paar von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender begrüßt werden. Anschließend wird sich der König unters Volk mischen.

Wer König Charles III. am Brandenburger Tor treffen möchte, muss sich zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr am Pariser Platz einfinden, wo eine strenge Sicherheitskontrolle durchgeführt wird. Die Mitnahme von Flaschen ist nicht gestattet.

Anschließend geht es zum Schloss Bellevue, wo sich Charles und Camilla ins Gästebuch eintragen, bevor sie einem Empfang zum Thema „Energiewende und Nachhaltigkeit“ beiwohnen. Zum Abschluss des Tages sind der König und seine Gattin zu einem Staatsbankett des Bundespräsidenten eingeladen.

König Charles III. besucht 450-Seelen-Dorf Brodowin in Brandenburg

Am Donnerstagmittag, den 30. März, hält König Charles III. eine Rede im Berliner Reichtstagsgebäude. Anschließend geht es für ihn direkt zum Flughafen Tegel, wo der Sohn von Queen Elizabeth II. im Ukraine-Ankunftszentrum Gespräche mit ukrainischen Geflüchteten führen will. Von dort aus fährt der Monarch nach Finowfurt in Brandenburg. Gemeinsam mit dem Bundespräsidenten besucht er Soldaten des Deutsch-Britischen Pionierbrückenbataillons 130 beim Brückenbau über die Havel-Oder Wasserstraße. Der letzte Termin des Tages ist ein Besuch im brandenburgischen Ökodorf Brodowin.

Hamburger Fans können König Charles III. am Rathaus die Hand schütteln

Der Deutschlandbesuch der Royals endet am Freitag, den 31. März, in Hamburg. Von Berlin aus reisen König Charles III. und Camilla übrigens mit dem Zug in die Hansestadt, wo sie am Mittag das Denkmal „Kindertransport – Der letzte Abschied“ vor dem Südausgang des Bahnhofs Hamburg Dammtor besuchen. Die Statue erinnert an die Kindertransporte deutscher Kinder, die als jüdisch galten und aus dem Deutschen Reich nach Großbritannien gebracht worden. Zwischen 1938 und 1939 sind etwa 1.000 Kinder vom Bahnhof Dammtor nach Großbritannien gefahren. Am Mahnmal St. Nikolai werden Charles und Camilla anschließend einen Kranz niederlegen.

Weitere News:

Wichtig für Royals-Fans in Hamburg: Ihre persönliche Begegnung mit König Charles III. findet mittags am Hamburger Rathaus statt. Von dort aus geht es für das Staatsoberhaupt noch zum Kreuzfahrtterminal Altona, wo eine Bootsfahrt mit Frank-Walter Steinmeier auf ihn wartet. Mit einem späteren Empfang im „Schuppen 52“ in der HafenCity findet der Deutschlandbesuch sein Ende.