König Charles III. in Hamburg: Farbattacke auf Rathaus – Freitag soll hier der König ankommen

König Charles III. besucht die Hansestadt. Es ist ein Spektakel sondergleichen, das am kommenden Freitag auf die Bewohner Hamburgs wartet. Der König von England wird der Stadt hoch im Norden Deutschlands einen Besuch abstatten. Nach Terminen in Berlin und Brandenburg steht am 31. März 2023 Hamburg auf dem Plan.

Wir sind für dich live beim Besuch von König Charles III. in Hamburg dabei. In unserem Liveblog bekommst du alle Infos, Geschichten und News rund um den Besuch des Königspaares in der Hansestadt.

Aus Hamburg berichten Simone Jülicher und Dominik Göttker

11.05 Uhr: Widerliche Farbattacke auf das Hamburger Rathaus. Ein Tag bevor hier König Charles III. begrüßt werden soll, attackierten Unbekannte das Gebäude mit roter Farbe. Die Polizei erklärte auf Anfrage, dass es sich um Feuerlöscherschaum handeln solle.

Der Haupteingang ins Rathaus ist abgesperrt. Medienvertreter, die sich für den Besuch von König Charles III. am Freitag akkreditieren wollen, müssen einen anderen Eingang nehmen. Auf Nachfrage heißt es, man gehe davon aus, dass am Freitag von der Attacke nichts mehr zu sehen sei.

Das Hamburger Rathaus wurde beschmiert. Foto: Simone Jülicher

Mittwoch, 29. März 2023

17.10 Uhr: Vor dem Besuch in Hamburg besuchten König Charles III. und Camilla Berlin. Die Monarchen begeisterten die Massen. Alle Infos über den Besuch in Berlin findest du hier.

Dienstag, 28. März 2023

17.20 Uhr: Für die Stadt Hamburg ist der Besuch des Monarchen eine große Ehre. Peter Tschentscher, der erste Bürgermeister Hamburgs erklärt: „Der Besuch von König Charles III. und seiner Gemahlin Camilla ist ein Zeichen der Verbundenheit zwischen Deutschland und Großbritannien in schwierigen Zeiten. Dass das Königspaar neben der Hauptstadt auch Hamburg besucht, ist eine große Ehre für die Hansestadt und ein starker Impuls für unsere wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen zum Vereinigten Königreich. Wir freuen uns auch, Bundespräsident Steinmeier und Elke Büdenbender wieder in Hamburg zu begrüßen. Es wird ein besonderer Tag für unsere Stadt.“

11.30 Uhr: Noch sind es ein paar Tage bis zum Besuch von König Charles III. Die letzten Vorbereitungen müssen noch getroffen werden, der Zeitplan jedoch steht bereits. So wird König Charles laut offiziellem Plan um 12.30 Uhr am Bahnhof Hamburg Dammtor ankommen.

Nach einer Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai wird der Monarch gegen 13 Uhr am Hamburger Rathausmarkt ankommen. Dort dürfte den Briten das typische Hamburger Schietwetter erwarten. „Wetter.com“ sagt für den Besuch am Rathausmarkt frische zwölf Grad und eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent voraus. Du solltest also auf jeden Fall eine Regenjacke einpacken, wenn du König Charles sehen willst. Und auch ein bisschen Zeit. „Frühzeitiges Erscheinen sichert gute Plätze“, heißt es vom Hamburger Senat.

