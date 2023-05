König Charles III.: Kurz vor der Krönung – Experte äußert Bedenken zu Prinz Harry

Der Countdown läuft! Nur noch wenige Tage bis zur Krönung von König Charles III. Am Samstag (6. Mai 2023) werden die Augen von Millionen Menschen nach London schauen und auf das DAS royale Ereignis der letzten Jahrzehnte blicken.

Nachdem wochenlang spekuliert wurde, ob auch Prinz Harry an der Krönung teilnehmen wird, kam vor Kurzem die Bestätigung: Er wird an der Seite seines Vaters König Charles III. sein. Allerdings ohne Meghan Markle und die gemeinsamen Kinder. Für Royal-Experte Norbert Loh eine verzwickte Situation.

König Charles III.: Experte mit deutlichen Worten

Es stehen unzählige Fragen im Raum: Wie fühlt sich der König wohl kurz vor diesem riesigen Ereignis? Wie werden die Anwesenden mit Prinz Harry umgehen? Wie werden sich die Gäste verhalten? Royal-Experte Norbert Loh ordnet das Ganze in einem exklusiven Interview ein:

Was geht gerade wohl in König Charles vor? Und vielleicht auch: Was geht in Prinz Harry gerade wohl ab?

König Charles ruht in sich und kennt so etwas wie Lampenfieber nicht. Er hat ja praktisch 70 Jahre auf diesen Augenblick gewartet. Als seine Mutter, Königin Elizabeth, gekrönt wurde, war er dabei. Gerade mal vier Jahre alt war er dort und verfolgte die Krönung seiner Mutter zwischen seiner Großmutter Queen Mum und seiner Urgroßmutter Queen Mary. Er hat jede Minute des Krönungszeremoniells verinnerlicht und funktioniert wie ein Schweizer Urwerk.

Prinz Harry wird bei der Krönung der einsamste Mensch in der Westminster Abbey sein. Ich glaube, nur eine Tatsache gibt ihm Kraft: Seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana. Sie war so rebellisch wie er und wäre wahrscheinlich die einzige, die ihn verstanden hätte.

Was sagen Sie zu dem Vorfall vor dem Buckingham Palace?

Leider wird es immer geistesgestörte Menschen geben, die sich bei solchen Großveranstaltungen in den Vordergrund spielen möchten. Ich bin sicher, dass die britischen Sicherheitsbehörden alles im Griff haben. Aber man kann nie eine gefährliche Situation ausschließen.

Diese Gäste stehen unter besonderer Beobachtung

Was können Sie zu den Gästen sagen?

Es ist das erste Mal, dass in Großbritannien ausländische Gäste zu einer Krönung eingeladen worden sind. Früher war dieses Ereignis ausschließlich eine Zeremonie für den Monarchen und sein Volk. Es handelt sich natürlich um handverlesene royale Gäste. Aus Schweden kommt zum Beispiel NICHT Königin Silvia. Ihr Mann, König Carl Gustaf, erscheint in Begleitung seiner Tochter Kronprinzessin Victoria. Sie wollen damit unterstreichen, dass der amtierende König und die kommende Königin an der Seite von König Charles stehen.

Unter besonderer Beobachtung von royalen Reportern stehen auch Fürst Albert und Fürstin Charlene von Monaco. Werden sie sich anlächeln? Wird die Fürstin einen kühlen Eindruck machen? Gespannt sein darf man auch auf die Garderobe von Königin Letizia von Spanien, Königin Maxima der Niederlande und Königin Mathilde von Belgien.

Wie schätzen Sie die Stimmung in der britischen Bevölkerung ein?

Die meisten Briten sind königstreu und werden die Straßen säumen, wenn König Charles und Königin Camilla in der Goldenen Kutsche zum Buckingham Palast fahren. Und natürlich werden sie jubeln, wenn sich das gekrönte Königspaar mit 13 Familienmitgliedern auf dem Palastbalkon zeigt. Die 13 sind übrigens neben Charles und Camilla: Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern, Prinz Edward, Prinzessin Sophie, Prinzessin Anne und ihr Mann Tim Laurence, Queen-Cousin Herzog von Gloucster mit Ehefrau Birgitte, Queen-Cousin Herzog von Kent und Queen-Cousine Prinzessin Alexandra von Kent.

