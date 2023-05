König Charles III.: Galt ihm der Angriff? Großeinsatz vor Krönung – Festnahme und Explosion am Buckingham Palast

Großaufgebot am Buckingham-Palast! Dort ist es am Dienstagabend (2. Mai) zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem eine Person festgenommen und eine kontrollierte Explosion durchgeführt wurde – und das nur wenige Tage vor der Krönung von König Charles III.!

Die Polizei in London bestätigte den Vorfall auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Am Morgen danach gibt es weitere Details.

König Charles III.: Explosion vor Buckingham Palast

Demnach soll ein Mann mutmaßlich Schrotpatronen auf das Gelände geworfen haben. Den Ermittlern zufolge soll der Mann psychisch krank sein. Dadurch geht die Polizei nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Er hatte nach Angaben der Polizei ein Messer und ein verdächtiges Gepäckstück bei sich.

Offenbar war am Abend ein Knall zu hören, während es eine Liveübertragung des britischen Senders GB News gab. Mitarbeiter nahmen an, dass es sich bei dem Knall um eine kontrollierte Sprengung handeln könnte, was die Polizei schließlich bestätigte.

„Es gab keine Berichte über irgendwelche abgegebenen Schüsse oder Verletzungen von Beamten oder der Öffentlichkeit“, sagte ein Polizeisprecher der Mitteilung zufolge. Die Beamten hätten den Mann unverzüglich festgenommen. Das Königspaar hielt sich nach dpa-Informationen während des Vorfalls nicht im Palast auf.

Rund um den Buckingham Palast errichtete die Polizei nach dem Vorfall gegen 19 Uhr Sperrungen. Wie ein Augenzeuge gegenüber „Sun“ erzählte, soll der Mann gerufen haben, er wolle den König töten. Anschließend warf er Gegenstände über den Zaun.

Der Zwischenfall ereignete sich nur vier Tage vor dem royalen Großevent in London, bei dem König Charles III. und seine Frau Camilla in einer Prozession per Kutsche vom Buckingham Palast zur Westminster Abbey fahren und dort gekrönt werden. Erwartet werden zehntausende Schaulustige. Die Polizei ist im Großeinsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten.