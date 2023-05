König Charles III.: Plötzlicher Todesfall kurz vor der Krönung – ist die Zeremonie gefährdet?

Es sind äußerst traurige Nachrichten, die den britischen Regenten nun erreicht haben. Lady Elizabeth Kerr, die Herzogin von Buccleuch, ist tot. Die Adelige starb am Sonntag (30. April 2023) im Alter von 68 Jahren, wie britische Medien berichten. Nun trauern König Charles III. und die Familie der Verstorbenen.

Eigentlich standen Lady Elizabeth Kerr und ihr Mann, Herzog von Buccleuch und Queensberry Richard Scott, fest auf der Gästeliste der Krönung von König Charles III. Mehr noch: Er übernimmt sogar eine signifikante Rolle während der Zeremonie. Ist diese nun etwa gefährdet?

König Charles III.: Todesfall legt Schatten über Krönung

Der plötzliche Tod Lady Elizabeth Kerr dürfte für ihre Angehörigen schwer zu verkraften sein. In einem offiziellen Statement der Familie heißt es: „Der Herzog von Buccleuch und seine Familie haben bekannt gegeben, dass die Herzogin am Sonntagmorgen nach kurzer Krankheit infolge einer Operation gestorben ist. Die Herzogin war ein wundervoller, lebensbejahender Geist, und unsere Herzen sind bei der Familie, die in tiefer Trauer mit ihrem Verlust fertig werden muss.“

Ehemann der Verstorbenen hat wichtige Rolle bei der Krönung

Monatelang bereiten sich die Royals jetzt schon auf den Tag der Tage vor. Die Krönung von Charles ist ein absolutes Jahrhundertevent und soll auch dementsprechend zelebriert werden. Millionen Menschen werden am Samstag (6. Mai) nach London schauen und im TV verfolgen, was sich in der Westminster Abbey abspielt.

Doch was, wenn jemand plötzlich krank ist oder einen Schicksalsschlag verkraften muss? Genau das tritt jetzt mit dem Tod von Lady Elizabeth Kerr ein. Denn ihr Mann ist weitaus mehr als nur ein Gast. Der Herzog sollte bei der Krönung das Zepter mit dem Kreuz zum Altar tragen. Bleibt abzuwarten, ob er dazu in der Lage sein wird.

