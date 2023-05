König Charles III: Enger Vertrauter offenbart – „Er hat geschwächelt“

Es war ein Jahrhundertereignis: Am vergangenen Samstag (6. Mai 2023) wurde König Charles III. offiziell gekrönt. Die ganze Welt hatte zugesehen, als Charles nach 74 Jahren des Wartens seine Krone auf den Kopf gesetzt bekam. Ein bewegender Moment – begleitet aber auch von Sorge um den König. In einigen Momenten wirkte Charles nicht fit, man merkte ihm sein Alter an.

Das sah auch Eduard Prinz von Anhalt, der Cousin von König Charles III. so. Dem 81-Jährigen, der für RTL die Krönung kommentierte, war ebenfalls aufgefallen, dass sein Cousin nicht in jeder Sekunde auf der Höhe war, wie er im Gespräch in der MDR-Sendung „Riverboat“ berichtete.

Cousin von König Charles III. spricht Klartext

„Ich glaube, er durfte schon Emotionen zeigen. Das war ja nicht nur für viele andere, sondern auch für ihn ein Lebens-Erlebnis, etwas, das nie wieder kommt. Dann ist natürlich schon das Alter, das etwas nagt. Man muss sagen, die Queen hat lange geübt damals, als sie diese Krone bekommen hat. Er hat nicht lange genug geübt, das hat man gesehen. Zwischendrin hat er geschwächelt“, wurde der Adelige deutlich.

+++ König Charles III: Private Bilder aufgetaucht +++

Und doch: „Das war eine Show, wie sie es weltweit nicht wieder gibt. Und die Engländer lieben es. Die Mehrheit zumindest.“ Und nicht nur die, die Einschaltquoten der Krönung waren enorm. Ebenfalls auffällig, Charles hatte eine Art Klebeband am Kopf, damit die Krone überhaupt hält.

Witze über König Charles III.

Er habe aber auch einen körperlichen Vorteil, so Eduard Prinz von Anhalt. „Er hat einen großen Vorteil, weil er so abstehende Ohren hat“, grinste Charles‘ Cousin. Er habe Charles und Camilla gleichzeitig kennengelernt, berichtet der Adlige.

Mehr Nachrichten:

„Und fand sie auch, was man heute vielleicht nicht mehr nachvollziehen kann, sehr sexy und sehr hübsch. Sie hatte eine sehr gute Figur in Jeans und so. Sie passte eigentlich gar nicht in die Entourage des Prinzen, die alle sehr konservativ angezogen waren. Aber als ich mich etwas zu sehr mit ihr unterhalten habe, hat man gesagt ‚Hands off. It’s the Princess of Wales‘.“

Wenn du die Krönung noch einmal nachlesen möchtest. In unserem Blog findest du alle Infos zum größten Tag von König Charles III.